Lana del Rey, su salto del Pepsi Center al Foro Sol

Lana del Rey, compositora y cantante de música pop en inglés, tuvo su primera presentación en México hace 10 años, el 4 de noviembre de 2013, en el escenario del Pepsi Center WTC, recinto que tiene una capacidad máxima para albergar a poco más de 7 mil personas de pie y, hoy, vuelve a nuestro país para ofrecer un concierto en el Foro Sol, al que le caben un aproximado de 65 mil personas.

El Pepsi Center, es conocido por recibir a los artistas que comienzan a darse a conocer en nuestro país. Luego de presentarse en él, habitualmente, escalan a recintos de mayor capacidad como es el caso del Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes o el mismo Estadio Azteca, como ocurrió con Bad Bunny, que también dio su primer concierto en México en el WTC, y el año pasad, llenó dos fechas en el Estadio Azteca.

Ese proceso también lo vivió Lana del Rey, cuyo primer concierto en México lució abarrotado por los miles de fans que se dieron cita en el pequeño auditorio del WTC, aunque dio un concierto de tan sólo 13 canciones, con un total de 1 hora 4 minutos de show, extensión que sería una constante en sus próximas presentaciones en el país.

Setlist Pepsi Center WTC:

1. Cola

2. Body Electric

3. Blue Jeans

4. Carmen

5. Born to Die

6. Blue Velvet

7. American

8. Young and Beautiful

9. Without You (outro “Knockin’ on Heaven’s Door”)

10. Ride

11. Summertime Sadness

12. Video Games

13. National Anthem

Tan solo un año después dio el salto al Auditorio Nacional, debido a la gran convocatoria que tuvo en el Pepsi Center, pues ofreció dos fechas, poco antes de que comenzara con su gira "The Endless Summer Tour", que promocionaba su tercer álbum de estudio “Ultraviolence”, el 6 y 7 de octubre de 2014.

"Esta noche he sentido la energía, la adrenalina y la felicidad de todos ustedes", fueron las palabras que la cantante ofreció aquella noche, en la recta final de un concierto nuevamente corto, pero que dejó satisfechos a todos sus fans.

Setlist Auditorio Nacional:

Cruel World

Cola

Body Electric

Blue Jeans

West Coast

Born to Die

Ultraviolence

Old Money

Carmen

Summertime Sadness

Million Dollar Man

Ride

Video Games

National Anthem

Fue hasta dos años más tarde que todos sus fans se reencontraron con la máxima exponente del vintage pop, cuando fue anunciada para participar en el Festival Corona Capital 201, donde encabezó el cartel junto a Kraftwerk, en un concierto que convocó a poco más de 70 mil personas.

En aquel momento, Lana también llegaba no sólo como artista musical, sino que su legado y cantidad de fans comenzaban a crecer por su experimentación en el cine produciendo Hi, How Are You Daniel Johnston, que documenta la vida del cantautor Daniel Johnston y llegaba como la ganadora en 2015 de los MTV Europe Music Award como mejor cantante de música alternativa.

En su presentación del Corona Capital, lució un atuendo floral, sensual, como en todas sus otras presentaciones, su participación tuvo la misma extensión que sus conciertos en solitario, algo extraño en un artista pues los shows suelen ser más cortos en festivales, ya que se comparte escenario con muchas otras bandas.

Corona Capital 2016 Setlist:

Cruel World

Cola

Blue Jeans

Born to Die

Albedo 0.39

Honeymoon

High by the Beach

Serial Killer

Art Deco

Lolita

Carmen

Old Money

Ride

Summertime Sadness

Yayo

Video Games

Off to the Races

Tras su última visita a México, los problemas vinieron para Lana

Después de ese momento, la cantante siguió granjeando éxitos, como trabajó en colaboración de artistas muy reconocidos como The Weeknd, Jonathan Wilson, o Borns, sin embargo, también llegó un tiempo de conflictos, en el que del Rey enfrentó una demanda por la legendaria banda Radiohead por la similitud se su tema Get Free con la icónica Creep. Durante un concierto en Lollapalooza en Brasil la cantante anunció que ese problema había quedado atrás, aunque no se esclareció nunca el proceso por el cual el conflicto había terminado.

Entre Lana y México hay un vínculo

Por si fuera poco, para aumentar su vínculo con México, en 2019 le entregó al cineasta Guillermo del Toro su estrella en el paseo de la fama de Hollywood hecho que consolidó el cariño de un público ya de por sí apasionado por la neoyorquina.

Ahora Lana se presentará en el Foro Sol, el cual tiene una capacidad de 65 mil espectadores y aunque sus detractores no creen que pueda llenar este estadio, lo que es una garantía es que varios de sus temas emblemáticos los repetirá como lo ha hecho en la mayoría de sus conciertos en México.

Actualmente, la fecha del 15 de agosto en el Foro Sol se encuentra agotada, pero aún hay boletos para el concierto que ofrecerá al día siguiente.



