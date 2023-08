La verdad sobre la serie de OV7 y la supuesta brujería de Raquel Bigorra

El musical "Anastasia" levantó el telón en el escenario del Teatro Telcel la noche de ayer y para iniciar su temporada por todo lo alto, tuvo su función de invitados especiales, en cuya alfombra roja caminaron destacadas figuras del mundo del espectáculo.

Mariana Ochoa, integrante de OV7, fue una de las primeras en llegar y en su paso por la alfombra habló sobre la excelente producción de este musical, el cual tuvo la oportunidad de ver en previo, destacando el trabajo del director musical Isaac Saúl y la orquesta, cuyo trabajo dijo es impecable. También habló sobre la cancelación del documental de OV7, el cual dijo ha sido cancelada por el momento y dio las razones.

“Se ha tardado demasiado porque ha sido complicado, no es la historia de una persona sino de siete, por lo tanto hay que entrelazar los detalles de la vida de cada uno, porque no son sólo los momentos del grupo, los personales también han afectado la vida de OV7 en algún momento, entonces fue muy complicado, no estuvo lista, la plataforma dijo tengo que darle prioridad a lo que sí está listo y se cancela por el momento, entonces los escritores seguirán trabajando en los guiones ya sin prisa”, dijo Mariana Ochoa.

La actriz y conductora cubana Raquel Bigorra también hizo acto de presencia en este evento y lo hizo acompañada de su esposo Alejandro Gavira y su hija Rafaella, por quien lucía emocionada por ver la puesta en escena. Bigorra se detuvo un momento con la prensa, para hablar acerca de los rumores sobre su supuesto acercamiento a la santería y que había usado brujería durante su estancia en el reality "La casa de los famosos México".

“Han dicho tantas cosas, pero algo bonito que me ha pasado es que de las cosas que me han acusado, hasta el momento he visto a muchos retractarse, como ha pasado con la brujería. Dentro de la casa vieron que no lleve ni una protección, porque los que sí están en la religión tienen que llevarla lo han visto, yo no llevé ni un hilito rojo, porque no es algo que mi familia profesara”, señaló la actriz cubana.

Quien se dijo estar feliz por su integración al matutino "Venga la Alegría" y de estar en Azteca, fue Luz Elena González, quien aseguró que fue ahí donde le dieron la oportunidad de explorar de lleno una faceta que tenía muchas ganas de tocar, que es la conducción, aunque había estado como invitada en muchos programas en distintas televisoras, nunca lo había hecho de lleno y como titular, algo que buscó por muchos años.

Otro conductor de "Venga la Alegría" hizo acto de presencia, se trata de Alex Sirvent, quien aprovecho el momento para pedir que se apoye el film "Sonido de libertad", que produjo su amigo Verástegui, y del cual ha sido vocero, ya que aborda un tema del cual México es número uno en el mundo, la pederastia, por lo que es importante concientizar a la gente.

El actor y cantante Miguel Martínez explicó que la razón por la cual no formará parte de los 2000 Pop Tour, donde se reencontrarán varios elencos de telenovelas infantiles como "Alebrijes y rebujos "(2003); es porque no pudo ponerse de acuerdo con lo que se podía o no presentarse en el show, entonces decidió que no era el momento de hacer algo así.

“Yo quería presentar algo muy especifico de los 2000, por ejemplo, quería cantar 12 Rosas que creo fue un parteaguas en mi carrera y es algo que la gente aún recuerda muchísimo y había cosas que por tiempo ya no se podía, al principio era un sí después un no”, expresó Miguel.

También estuvieron presentes Cositas, María Iván Martínez, Germán Ortega, Anahí Allúe, Kika Edgar, Luis Caballero “Potro”, Lucero Mijares, Shanik Berman, por mencionar algunos.

Previo al inicio de este evento se llevó a cabo una conferencia de prensa, donde los productores Julieta González y Morris Gilbert, acompañados Mariana Dávila, Irasema Terrazas, Manuel Corta, Javier Manente, Carlos Quezada y Gloria Toba, quienes forman parte del elenco, además de Stephen Flaherty y Lynn Ahrens, compositor y letrista respectivamente de la música y canciones del musical Anastasia.

En este encuentro previo con los medios de comunicación, los creativos destacaron el talento de los artistas mexicanos, quienes se entregan en el escenario y que se unen para dejar huella con esta obra, además de que el elenco es muy completo, porque bailan, cantan y actúan.

Gilbert destacó que en este montaje sí se ha hecho uso de la tecnología, pero ésta no opaca a la obra sino que trabaja a favor de la historia, además de que se cuida cada detalle del montaje, que es espectacular.