La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

Mis esculturas pertenecen a la tierra: entrevista con Gerda Gruber

“La música ha muerto muchas veces”: entrevista con Lol Tolhurst, ex-baterista de The Cure

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

Ciudad de lentas destrucciones

Eduardo Antonio Parra: de pistoleros famosos y criminales en la sombra

” es una de las franquicias más populares y taquilleras del cine de acción. Su más reciente entrega, estrenada en 2023, recaudó más de 704 millones de dólares a nivel internacional.

Sin embargo, a pesar del éxito comercial acumulado a lo largo de los años, la última parte enfrenta serios obstáculos en su producción y los planes del futuro de la saga lucen inciertos.

El futuro de la película está en riesgo

De acuerdo con The Wall Street Journal, la cinta conocida provisionalmente como “Fast X: Parte 2” aún “no tiene un guion aprobado” y carece de una fecha oficial de estreno, en contraste con las declaraciones previas de Vin Diesel.

Uno de los problemas más delicados radica en que el resto del elenco principal todavía no ha firmado contrato, por lo que continúan las negociaciones para asegurar la participación de las estrellas de la saga.

Otro de los grandes obstáculos que enfrenta la producción está relacionado con el aspecto económico. Tras el rendimiento inferior en taquilla de "Rápidos y furiosos 10", que apenas generó beneficios, Universal Pictures estaría evaluando recortar el presupuesto de la nueva entrega para minimizar riesgos financieros.

Según el medio estadounidense, los ejecutivos de Universal “ni siquiera están seguros de que la película se vaya a hacer, a menos que el estudio y los cineastas encuentren la manera de hacerla mucho más económica que 'Fast X'”.

Este escenario coloca en un terreno incierto al proyecto, que originalmente tenía como fecha tentativa de estreno el año 2027.

Una saga en el limbo

Por ahora, ni Universal ni los productores han emitido un comunicado oficial que aclare la situación. Tampoco los actores se han pronunciado sobre los problemas que atraviesa la producción.

Con este cúmulo de complicaciones, el futuro de “” está en duda, y la que sería la entrega final de la saga podría quedar en el limbo sin llegar a la pantalla grande.

