"The Flash" y "Rápidos y furiosos" entre los fracasos de cine más grande de esta temporada

Las opciones en el cine son cada vez más diversas y en grandes cantidades, pero aunque ello puede dejar más satisfecho al espectador, también puede abrir las posibilidades de exigencias más grandes.

Eso se ha visto reflejado tanto en la taquilla nacional como internacional, pues este verano además de grandes expectativas como "Barbie" y "La sirenita", también ha habido enormes descalabros de algunas producciones. Estos son algunos de los fracasos de cine en esta temporada:

"Indiana Jones y el dial del destino". A unos días de su estreno esta película protagonizada por Harrison Ford ya se perfila para ser uno de los mayores fracasos de cines de este año. El motivo es que ha vendido muy pocos boletos de entrada, recaudando apenas 70 millones de dólares respecto a los 300 millones que invirtió el creador James Mangold más 100 millones en publicidad. En México esta semana se encuentra en el tercer lugar de popularidad en cine, según CANACINE, con un total de 39 millones de pesos recaudados.





La nueva cinta de Indiana Jones no ha logrado convencer al público. Foto: Archivo

"Krakens y sirenas". Con un estreno mundial de poco más de 12 millones de dólares esta cinta animada se ha convertido en le mayor fracaso de Dreamworks. La cinta tuvo un presupuesto de 70 millones y aunque el estudio tuvo hace poco éxito con "Gato con botas: el último deseo" no consiguió lo mismo con esta historia de los misterios del reino submarino. Por semana esta producción ha recaudado en México apenas 21 millones de pesos, que la han dejado en el lugar número 6 de la taquilla, detrás de Spider-man y Transformers.

"The flash". A pesar de que la cinta protagonizada por Ezra Miller despegó bien no ha recaudado lo que invirtió, pues a nivel mundial consiguió 200 millones de dólares y a más de 20 días de su estreno todo apunta a que no alcanzará a superar los 300 millones que se invirtieron en el regreso de este superhéroe. A nivel nacional esta semana logró 42 millones de pesos, pero está por detrás de "Elementos" la cinta de Pixar a la que tampoco le ha ido muy bien.





Aunque tuvo un buen inicio no ha logrado recaudar lo que se invirtió en su realización. Foto: Warner Bross Pictures / DC Comics





Rápidos y furiosos X". Aunque intentaron subir la emoción de esta historia de carreras clandestinas protagonizada por Vin Diesel, incluyendo en el reparto al actor Jason Momoa, parece ser que no cautivó tanto como se esperaba y actualmente sumando las cifras de la taquilla en Estados Unidos como la de otros mercados a nivel mundial esta cinta que invirtió 900 millones de dólares, sólo ha recaudado 520 millones. Ocupa el último lugar del top 10 en la taquilla mexicana, consiguiendo esta semana sólo 4 millones de pesos en entradas.





La décima entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel no logró atraer a los fans. Foto: Especial





