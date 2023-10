La "sordera" de Ludwika Paleta y el cambio de Michelle Rodríguez, entre lo más leído de la semana

En el film "Todo el silencio", que forma parte de competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, las actrices Ludwika Paleta y Adriana Llabrés llevarán al público a una profunda reflexión sobre cómo perciben el mundo la gente con sordera, una condición que ellas comprenden muy bien debido a los propios padecimientos auditivos que tienen.“Empecé a desarrollar un tinnitus bastante fuerte y no es un problema como tal de audición, dicen que es un estímulo fantasma del cerebro y que uno percibe como si fuera del oído. He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo y convencerme de que no pasa nada, que ahí está y está bien”, cuenta Ludwika quien tiene este problema desde hace nueve años.

Adriana Llabrés padece otoesclerosis, una calcificación del oído que provocó que la operaran siendo pequeña, edad en la que por algún tiempo dejó de oír muchas cosas; factores que las convirtieron en las actrices ideales para esta película, donde interpretan a una pareja donde una de ellas es sorda de nacimiento pero de padres oyentes y la otra escucha pero está perdiendo el sentido del oído de manera rápida.

Ludwika contó con el apoyo de Askur Meade, psicólogo y actor de sordera oralizada, quien ha estado en obras teatrales como Tribus.“Una cosa que me daba mucho pudor era que se pensara que estaba imitando a la gente que está oralizada y no quería caer en una cosa burlona. Para ellos (en la vida real) la pandemia fue terrible, porque con los cubrebocas no podían saber lo que se les decía. Ellos mismos dicen tener una discapacidad que no es evidente y eso lo hace más complejo, porque no sabes quién de los que está a tu lado en la calle no escucha y no se les tiene ninguna consideración”, dijo la actriz.

Michelle Rodríguez y el cambio en su cuerpo

El talento que la actriz y cantante Michelle Rodríguez tiene es indiscutible, pero desde hace unos meses lo que ocupa la atención de las personas es su pérdida de peso, a pesar de que ella ya aclaró que simplemente está en un proceso en el que busca su bienestar físico y emocional. Hace unos días la actriz de películas como "Mirreyes VS Godinez", compartió imágenes de su paso por Cancún, lo que incluyó visitas a la playa donde lució un bikini, lo que de inmediato desató comentarios de todo tipo en su cuenta de Instagram, aunque la gran mayoría fue alabando lo bien que se veía delgada, otros señalaban que ella se veía fabulosa aún antes de bajar de peso.

Michelle siempre ha defendido la diversidad y la relación positiva con el cuerpo, además de manifestarse en contra de la gordofobia y el hablar del físico ajeno, por eso en una reciente entrevista con la youtuber Jessica Fernández, la actriz de 39 años habló de su sentir por las agresiones que ha sufrido durante muchos años debido a su aspecto físico.“Yo soy una mujer gorda que muchos años se sintió menos valiosa, invalidada, excluida, no deseada, no vista o no escuchada por ser gorda; me llevó a intentar compensar, ‘como yo ya sé que no te gusto voy a tratar de caerte perfecto’; me llevó a sentirme bien triste y decir ‘hay un chingo de peces en el agua que aquí no van a picar eh, la sociedad dice la gordita no’” o comentarios como ‘me encantaría que fuéramos novios, pero como eres gordita’", expresó.

Alejandra Guzmán la riega

Hace una semana se llevó a cabo en la Toscana la que pudiera ser la boda del año para el mundo del espectáculo en México, ya que Michelle Salas contrajo nupcias con el empresario venezolano Danilo Díaz, como era de esperarse entre los invitados estuvieron su madre y su abuela Stephanie Salas y Sylvia Pasquel, además de su famoso padre Luis Miguel, pero no así su tía Alejandra Guzmán.

Las razones de la ausencia de la rockera en dicho evento, se cree fueron los problemas que existen entre ella y su hermana "La Pasquel", algo que habrían influido para que no recibiera invitación; pero debido a una polémica publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde aparece con su madre Silvia Pinal y con su mano derecha alzada y haciendo una seña obscena; la cantante logró que en los comentarios la llamaran "ardida" por no haber sido requerida en la boda.Pero la intérprete de las canciones Flor de papel y Te esperaba no se quedó sin festejar, ya que ese mismo día ofreció un concierto en la Arena Monterrey para celebrar sus primeros 35 años de carrera artística.

Lee también: Humberto Zurita y Stephanie Salas presumen con beso su amor en Roma tras boda de Michelle

El lugar lució completamente abaratado y, de acuerdo con las publicaciones de la artista, fue una noche mágica: "Que increíble noche de 35 años. Gracias a todos los rockeros que ayer me regalaron una noche inolvidable", escribió la cantante en una publicación de Instagram.

Michelle Salas tuvo lujosa boda

Como en una película romántica, la modelo e influencer mexicana Michelle Salas tuvo una boda de ensueño en una hacienda italiana, hasta la cual viajaron los más de 200 invitados que fueron testigos de su enlace con el empresario Danilo Díaz, para los cual invirtieron alrededor de 20 millones de pesos por los tres días de fiesta en dicho lugar.

Es que esta hacienda vitivinícola enclavada en la Toscana, cuyo nombre es Il Borro, y que es es rentada para eventos como estos, por un día de estadía en sus instalaciones tiene un costo oscilante de 5 millones de pesos, por lo que se calcula que la pareja invirtió aproximadamente 20 mdp, tomando en cuenta los tres días de festividades y los gastos relacionados con el banquete, el brindis, etcétera.

Existió una mesa de honor en la que estuvieron sentados los familiares de la pareja; Stephanie y su actual pareja, el actor Humberto Zurita, Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas, así como la madre y el padre de Danilo, de los que se sabe muy poco.

¡Bajan al JJ del escenario!

"Ese señor 'JJ' que están viendo en el video, no hay nada que negar. Es el mismo que les está hablando. Hay muchas cosas que se están platicando, como que hubo droga, exceso de alcohol. La gente que me sigue y me sigue para bien, y que conoce mi trabajo, sabe perfectamente que me gusta echarme una copa", fue como comenzó su disculpa el comediante Juan José Mendoza, conocido artísticamente como “JJ”.

Es que el pasado fin de semana se presentó en un evento en Tabasco, donde fue bajado del escenario debido al mal estado en que se presentó ; esto se dio a conocer a través de un video que una persona del público subió a sus redes sociales para evidenciar al comediante y pedir el reembolso de su boleto, por lo que el "JJ" tuvo que hacer un live para explicar la situación.

Lee también: Jorge Falcón rompe el silencio ante la actuación polémica de "JJ" en estado inconveniente

"Hice la rueda de prensa. Me fui a comer con los promotores. Tomé una cerveza con ellos, me fui a dormir muy responsablemente al hotel. Después de descansar, quise tomar un refrigerio. Me serví dos whiskys acompañado del Sr. Paco Show. Él se retiró. Tomé un tercer whisky por mi cuenta, y a partir de ahí, todo quedó en blanco", recordó el comediante.

rad