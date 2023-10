¡Fuera, fuera! Bajan al comediante "JJ" del escenario por supuestamente llegar con unas copitas de más

El comediante Juan José Mendoza, conocido artísticamente como “JJ”, vivió un incómodo momento en una de sus más recientes presentaciones en Tabasco, pues fue retirado del escenario después de que aparentemente intentara dar un espectáculo con unas copas de más.

A través de redes sociales, un usuario publicó un video que muestra el descontento de la audiencia con la actitud del famoso, quienes al grito de “¡Fuera, fuera!” lograron que este decidiera "pedir ayuda" para bajar del escenario.

En el material, se puede ver la reacción del humorista mientras sostiene el micrófono y comienza a supuestamente discutir con los presentes. En un momento, parece decir, “¿Qué hago?”, lo que lleva al público a pedirle que se retire. Aunque algunos se oponen, los gritos persisten, y JJ entrega el micrófono antes de bajarse, caminando de manera inestable.

En el post del clip, el internauta expresó su frustración al mencionar que había estado esperando ansiosamente el espectáculo de JJ. Criticó la falta de respeto del comediante al presentarse en esas condiciones y sugirió que la empresa responsable de la venta de boletos debería proceder con el reembolso del dinero. Asimismo, surgieron otros materiales audiovisuales en la plataforma de X, antes Twitter.

"JJ" se disculpa con el público tras aparecer en estado inconveniente

Tras la controversia, el llamado "Gigante de la comedia" publicó un comunicado en el que anunció que haría una transmisión en vivo para aclarar lo sucedido en la presentación del 13 de octubre y ofrecer disculpas a sus seguidores.

Mediante sus cuentas de Instagram, Facebook y TikTok, JJ reconoció su estado en el video y explicó que no podía negar lo evidente. Afirmó que había consumido alcohol, pero no sabía qué provocó su estado crítico durante show.

"Ese señor 'JJ' que están viendo en el video, no hay nada que negar. Es el mismo que les está hablando. Hay muchas cosas que se están platicando, como que hubo droga, exceso de alcohol. La gente que me sigue y me sigue para bien, y que conoce mi trabajo, sabe perfectamente que me gusta echarme una copa", comenzó.

Continuó explicando que se sentía apenado ante los empresarios, la empresa y los promotores que confiaron en su trabajo, debido a haber quedado "en ese estado".

"Hice la rueda de prensa. Me fui a comer con los promotores. Tomé una cerveza con ellos, me fui a dormir muy responsablemente al hotel. Después de descansar, quise tomar un refrigerio. Me serví dos whiskys acompañado del Sr. Paco Show. Él se retiró. Tomé un tercer whisky por mi cuenta, y a partir de ahí, todo quedó en blanco", recordó.

JJ se disculpó con la audiencia y expresó su aprecio por sus seguidores en Villahermosa, Tabasco. Aseguró que confiaba en que sus verdaderos fanáticos no lo abandonarían y que las personas que compartieron el video probablemente lo hicieron para perjudicar su carrera.

A pesar de las declaraciones del humorista, hubo quienes no le creyeron, mientras que otros manifestaron su apoyo y compartieron sus experiencias personales en situaciones similares, en las que sospechaban que alguien había adulterado sus bebidas.

