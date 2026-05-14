Tras reportes de brotes de hantavirus a nivel internacional, la actriz mexicana Paty Navidad fue cuestionada sobre el tema.

En un encuentro con medios de comunicación, la también cantante señaló que los virus han existido siempre, aunque consideró que no siempre son como se presentan públicamente. Añadió que la experiencia debería ayudar a comprender mejor este tipo de situaciones.

Lee también Rihanna revela momentos de terror tras tiroteo en su casa en Los Ángeles

Recordemos que durante la pandemia de COVID-19, Navidad se convirtió en tema de conversación debido a que cuestionó la información sobre la enfermedad. En esta ocasión, Paty se mostró más abierta respecto a que cada persona tiene la libertad de elegir sus creencias y lo que decida hacer con su cuerpo.

“Yo sinceramente hay muchas cosas que no les creo y que obviamente trato de cuidarme, de tener mi sistema inmunológico fuerte para no enfermarme”, dijo sobre las medidas que toma.

También resaltó que no se deja sorprender por las “noticias de terror que lo que buscan es enfermar a la gente” de forma mental.

Lee también OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus; francesa, en cuidados intensivos

Paty concluyó diciendo que no se crea en todo lo que se dice de los virus, pero recomendó que la gente se mantenga sana para evitar enfermedades: “no hay que creer todo porque el terror mata más que cualquier bicho”.

Sobre el tema de las vacunas, se dijo ser “antiexperimentos” y aseguró que no siente que sea una persona que requiera aplicárselas.

Las polémicas declaraciones de Paty Navidad sobre el Covid

En el 2020, cuando Paty cuestionó la información relacionada con la enfermedad expresó diversas opiniones que generaron debate en redes sociales y medios.

Lee también Laura Bozzo, en búsqueda de recurso para no indemnizar a Irina Baeva y Gabriel Soto: "no tengo casa, no tengo nada"

En aquel periodo, también afirmó en distintas ocasiones que el virus no representaba el riesgo que se señalaba y difundió teorías sobre su origen, además de manifestarse en contra de las vacunas.

En 2021, incluso aseguró en redes sociales que algunos de sus familiares se habían recuperado del virus con remedios caseros, lo que generó críticas y llevó a la suspensión temporal de su cuenta en la red social Twitter (hoy X).

Asimismo, llegó a asegurar que el Covid era un instrumento de los gobiernos para controlar a la humanidad: “Es sólo un invento para perjudicar a China. No crean nada sobre virus”, posteó en redes en enero de 2020.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal transmitida de roedores a humanos, de acuerdo con MedlinePlus.

Los animales portadores pueden ser asintomáticos y eliminan el virus a través de la orina, la saliva y los excrementos. El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas presentes en polvo proveniente de nidos o excrementos de roedores.

Lee también "Los hijos de la costa": el documental que celebra la música tradicional de Oaxaca y Guerrero

Los síntomas iniciales son similares a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares o escalofríos. Sin embargo, en pocos días puede evolucionar hacia dificultad respiratoria, náuseas y vómitos, y en casos graves progresar a la insuficiencia pulmonar o renal que requiere hospitalización en terapia intensiva.

En México, la Secretaría de Salud informó que hasta el 13 de mayo no se han detectado casos de hantavirus en el país. El brote más reciente se ha reportado en el extranjero, por lo que se han emitido recomendaciones internacionales de prevención sin que exista una alerta sanitaria en territorio nacional.