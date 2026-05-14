Durante el 2022, el cineasta Bruno Bancalari recorrió prácticamente toda la costa mexicana, desde Oaxaca hasta Guerrero, para conocer las distintas expresiones musicales de la región y convertirlas en un largometraje documental.

Así conoció a Cristino, pescador de profesión, pero también cantante y timbalero; a don Domingo, cuyo grupo de danzantes honra a sus antepasados africanos, y a Chogo, maestro empírico de música.

También encontró a Esteban, leyenda musical costeña fallecida en 2021, y a Alejandra, quien representa no solo a la mujer cantante, sino también a quienes dejaron su lugar de origen para prepararse en el extranjero.

"Los hijos de la costa", que se estrena este fin de semana en salas alternativas, es un documental que, de acuerdo con su realizador, funciona como un homenaje a la música tradicional del Pacífico mexicano.

“Comenzamos por ahí del 2019 la investigación, conociendo lugares, entendiendo quiénes eran y qué música era la que tocaban. Después, en 2022, estuvimos una semana con cada uno de ellos, siendo personajes que están desde Puerto Ángel, en Oaxaca, hasta Acapulco”, comenta Bancalari.

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El filme llega respaldado por importantes reconocimientos, entre ellos el Premio José Rovirosa a Mejor Documental, el galardón a Mejor Producción en el festival de Trieste, el premio a Mejor Musicalización en el certamen de Tequila y el reconocimiento Afrika Largos del festival Arica Nativa, en Chile.

“Estoy convencido de que la música nos permite conocer la historia de un lugar. La hace gente que ama profundamente su tierra, donde hay influencias de diferentes sitios y es difícil entender todos los orígenes. Todos ellos nos abrieron las puertas, tomaron confianza; fue gente hospitalaria que dice mucho”, recuerda el cineasta.

La llegada comercial de "Los hijos de la costa", de la mano de Mandarina Cine, ocurre dos años después de su recorrido por festivales, luego de buscar el momento ideal para su estreno.

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El documental es producido por Una Comunión, en colaboración con Ángel Céspedes Cantú, Elefante, BHD Estudios, Terminal y Grande Aguilar Estudio.

Además de proyectarse en más de 20 ciudades, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, el proyecto contará con un vinilo de 11 tracks que también estará disponible en plataformas digitales.

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