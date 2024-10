Aunque por un momento Jennifer López sintió que su separación de Ben Affleck la iba a “derrumbar por completo”, hoy no se arrepiente de su decisión. La cantante asegura que ha aprendido la lección tras su largo historial de fracasos amorosos y, a pesar del dolor vivido, se siente fortalecida.

En una reciente entrevista con "Interview", la intérprete confesó que, si bien está aterrada, al mismo tiempo se siente entusiasmada por la libertad que ha encontrado. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, dijo con firmeza.

Abriendo su corazón, también compartió que antes tenía un profundo deseo de envejecer junto a una persona, lo que consideraba el camino hacia su felicidad plena, pero ya no es así. Reflexionando sobre su "yo" del pasado, no dudó en llamarla una “perr... tonta, hija de put...”, una expresión que reveló su arrepentimiento por malas decisiones en el pasado.

Cabe destacar que, durante la conversación, la estrella pop evitó mencionar directamente a su exesposo, Ben Affleck.

Pero, ¿qué opina el protagonista de "El último duelo" sobre las declaraciones de Jennifer? Según Daily Mail, el actor no sabía que su ex esposa iba a hablar públicamente sobre su relación. Sin embargo, no le sorprendió completamente.

Una fuente cercana a Affleck comentó: "No sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, sucedería. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso".

La misma fuente agregó que, pese a que Ben preferiría que los detalles íntimos de su romance se mantuvieran en privado, es consciente de que Jennifer "siempre ha sido abierta sobre su vida personal".

Jennifer López y Ben Affleck. Foto: Twitter @beautifulcelebz

Ausencia de acuerdo prenupcial genera problemas entre JLO y Affleck

El 27 de septiembre, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos en West Hollywood, donde se reunieron con la renombrada abogada Laura Wasser, conocida como "el terror de los maridos" por su trabajo con celebridades como Angelina Jolie, Britney Spears y Nicole Kidman. Según informó TMZ, Wasser, quien también representó a Affleck en su divorcio con Jennifer Garner, está ayudando a los exesposos a "mediar" en su separación.

La expareja enfrenta complicaciones debido a que no firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse en agosto de 2022. Desde entonces, han colaborado en varios proyectos juntos, como las películas Unstoppable, This Is Me… Now y Kiss of the Spider Woman, lo que ha llevado a especulaciones sobre si su compañía de producción también podría estar involucrada en la división de bienes.

Dado que no existe un acuerdo prenupcial, las ganancias individuales obtenidas por ambos en los últimos dos años se consideran propiedad compartida, independientemente de si se trata de acuerdos con marcas o proyectos cinematográficos.