Yolanda Cruz migró de Oaxaca a Estados Unidos cuando era una adolescente y allá logró permanecer por más de dos décadas. Su historia se parecería, en esencia, a la de varios mexicanos, pero ella regresó por decisión propia para hacer una película.

“Cuando mi papá murió, no había más futuro, era incierto, mi hermana se casó y se fue también. Allá estuve, estudié, terminé la prepa, la universidad, me divorcié, ya no me gustaba la vida allá y quería hacer algo en México”, recuerda la realizadora.

¿Y qué hizo? Primero hizo el documental Hope, Soledad, al que le fue bien en festivales y que no tuvo corrida comercial.

Ahora, regresa con su primera ficción, La Raya, filmada justo en San Juan Quiahije, Oaxaca, de donde es originaria, un lugar que se encuentra a unas cuatro horas de Puerto Escondido.

La historia se sitúa en un pequeño poblado del que toma título el filme, donde prácticamente los hombres jóvenes no existen porque todos se van a EU buscando mejores vidas.

En medio de la búsqueda de recursos para la fiesta del pueblo, en un lugar donde parece que no pasa nada, dos niños encuentran un refrigerador abandonado cerca de un panteón, lo que generará cambios en la dinámica del sitio.

La oaxaqueña regresó a su tierra para dirigir este filme protagonizado por José Salof, quien interpreta a Alfredo, un joven deportado de EU. Foto: Mandarina Cine
La oaxaqueña regresó a su tierra para dirigir este filme protagonizado por José Salof, quien interpreta a Alfredo, un joven deportado de EU. Foto: Mandarina Cine

De acuerdo con la directora y guionista, este refrigerador tiene algo mágico, en donde la gente ve lo que quiere ver.

“Yo migré del pueblo a la ciudad, de ahí a EU y luego regresé. Los tiempos cambian y aquí queríamos hablar de cosas que suceden, pero tenía que ser un poco de comedia para que se viera en la pantalla. Justo la fiesta es real, porque se cumplían 50 años de la fundación del pueblo y queríamos estar presentes, los pobladores también salen”, indica.

Actores naturales

Sus protagonistas salieron de un casting de 200 niños vistos en toda la región. Mientras Diana Itzet Cruz Baltazar era una niña disciplinada que siempre soñó con convertirse en actriz, Noé Salvador Vázquez sólo no quería ir a la escuela, y estar en la filmación era buen pretexto para ello.

Mónica del Carmen (Año bisiesto) y José Salof, como el tío deportado, integran el elenco.

“De alguna manera es la figura paterna, pero también se convierte en su amigo. Tiene cierta nostalgia de Estados Unidos, porque de alguna manera su regreso lo ve como un fracaso”, comenta por su parte Salof de actor es director y guionista.

La Raya tendrá funciones especiales en Canadá, Estados Unidos, España y Costa Rica.

