La protagonista de “Pasión de gavilanes” se llevó todas las miradas con outfit total black

“Pasión de Gavilanes” es una de las producciones más exitosas a nivel internacional. “La vida de los Reyes-Elizondo transcurre con tranquilidad, hasta que una muerte desencadena una serie de hechos que cambia sus destinos para siempre”, indica su sinopsis oficial.

Una de las protagonistas de la exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes” es Natasha Klauss, quien le dio vida en la misma a Sarita Elizondo, quien con su templanza y coraje conquistó a todos los televidentes.

Además de su trabajo como actriz, Natasha Klauss es my activa en sus redes sociales, plataforma donde comparte con sus seguidores el detrás de escenas de sus trabajos, e incluso se anima a publicar videos y fotos de su día a día.

Natasha Klauss. Fuente: Instagram @natashaklauss27

Recientemente Natasha Klauss sorprendió a sus más de 1,8 millones de seguidores en Instagram con un carrete de imágenes donde se la ve posar con un look total black. La actriz incluso combinó su look con una cola de caballo como peinado y unos labios súper rojos para que hicieran contraste con el look total black.

“Un dia jugando a el fotógrafo @andresvelasquez.m y la modelo en @molapeluqueria. Se acuerdan de aquel día que les conté que andaba baja de animo? Pues este fue y mi amigo Carlos se esforzó para sacarme muchas sonrisas. Que tal la belleza de capa que use para un evento que tuve de A&E? Cómo siempre vestida por las mejores @lasbarragan”, escribió Natasha Klauss como texto para acompañar su carrete de imágenes en Instagram.

Natasha Klauss. Fuente: Instagram @natashaklauss27

Dicho posteo ya cosecha más de 17 mil me gustas (al momento de escribir este artículo), y sus seguidores le dejaron todo tipo de comentarios. “Divinaaaaa”, “Hermosa”, “Tu sonrisa es lo más hermoso que hay”, “Te ves radiante”, fueron solo algunos de entre muchos otros comentarios que recibió Klauss.