La película que regresa al personaje de Drácula a sus raíces

El primer recuerdo que el actor Liam Cunningham tiene de su infancia está relacionado con dos cosas que le apasionan: el cine y los monstruos clásicos de la pantalla. El irlandés de 62 años se recuerda de pequeño, en casa de su tío, viendo el clásico de 1943 “Frankenstein vs. el hombre lobo” en un viejo proyector de ocho milímetros.

Desde entonces los monstruos han formado parte de él, pues ha actuado en diferentes filmes protagonizados por ellos. El más reciente como parte del elenco de "Drácula: mar de sangre", cinta que este fin de semana llega a salas de cine.

“Simplemente amo la idea. El género de terror, como sabes, es el hogar de los monstruos y he hecho películas como 'La Momia' ('La tumba del emperador Dragón', junto a Brendan Fraser), sobre Drácula y vampiros ('Blood: The Last Vampire'), hombres lobo como 'Dog Soldiers', así que era importante para mí estar en esta película. Me gusta el proceso de hacer películas cuando se trata de terror.

“Es como llevar a la audiencia en una montaña rusa, en un viaje de miedo y terror, es algo genial de hacer para un actor. Me sumerjo en estas cosas con maravilloso entusiasmo. Hay retos todos los días pero cuando este trabajo llegó a mí dije que sí inmediatamente”, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL, realizada antes del inicio de la huelga del SAG-AFTRA.

El filme es una adaptación del capítulo séptimo de la novela "Drácula" de Bram Stoker de 1897, en el que se relata el viaje de la embarcación Deméter, desde Varna hacia Inglaterra, transportando, sin que la tripulación lo supiera, al propio Drácula.

En la ficción dirigida por André Øvredal, Cunningham interpreta precisamente a uno de los miembros de la tripulación, mientras que Corey Hawkins da vida a Clemens, un médico de la embarcación y Aisling Franciosi a una polizón, entre otros.

"Por la naturaleza en que él libro fue escrito con una especie de diarios y cosas así, había mucho espacio para el descubrimiento y la creatividad alrededor de este libro. Si piensas en el monstruo que hizo Christopher Lee como Drácula, es un enigmático y misterioso personaje, que es sexy y seduce y, como en el libro original, el monstruo al que volvemos es un monstruo que tiene muchas formas diferentes", explica el actor.

"Vamos de regreso al material original y mostramos este Drácula como Bram Stoker había querido y creo que es realmente honorable y ese fue uno de los atractivos para mí, esta malevolente y monstruosa criatura que se alimenta de humanos y animales y toma diferentes formas. No es una reinterpretación de él sino regresar al original".

Curiosamente, Liam Cunningham comparte una similitud que encontraron entre este pasaje del libro y otro clásico del cine: "Alien". Relata que el productor Mike Medavoy, en algún momento les señaló que la historia era muy parecida a la cinta de 1979.

En contraparte destaca:

"Una de las cosas que me gustaron es que estas personas no son astronautas, no están bien entrenados, ni bien educados, terminan en contra de uno de los más horribles monstruos que la ficción ha producido alguna vez y están atrapados en este bote así que podrías describirlo de cierta forma, vagamente como Alien en una goleta emergente de tres millas y los problemas que suceden en el mar".

