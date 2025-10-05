“Good Boy” ha generado gran expectativa en redes sociales desde su anuncio. Su tráiler ya suma casi 5 millones de reproducciones y la cinta promete darle un nuevo aire al género de terror, gracias a su atmósfera oscura y a un protagonista muy peculiar: un perro.

¿Cuándo se estrena “Good Boy”?

Las principales cadenas de cine en México confirmaron que “Good Boy” se estrenará el próximo 23 de octubre.

Junto al anuncio se reveló un nuevo póster promocional donde aparece el protagonista, Indy, mientras una mano putrefacta y con uñas negras lo acecha desde arriba, como si intentara acariciarlo.

El eslogan de la película será “Confía en su instinto”, haciendo alusión al comportamiento de los caninos y a cómo Indy deberá guiarse por sus sentidos para proteger a su dueño del mal que amenaza su hogar.

La cinta de "Good boy" estrena en México el jueves 23 de octubre. Foto: Zigma ENTERTAINMENT

La película fue escrita y dirigida por Ben Leonberg y se presenta como una producción de bajo presupuesto que ha sorprendido por su originalidad.

La historia sigue a Todd, un hombre que se muda a una casa en el bosque junto a su perro Indy. Pronto, fuerzas oscuras comienzan a manifestarse en la nueva vivienda y el leal canino tendrá que enfrentarse a estas entidades sobrenaturales para proteger a su dueño.

El perro actor que da vida a Indy recibió el premio “Howl of Fame” en el festival SXSW 2025 por su destacada interpretación, lo que ha aumentado aún más las expectativas de los fans.

Comparaciones con “Coraje, el perro cobarde”

En redes sociales, los usuarios no han tardado en comparar “Good Boy” con la icónica caricatura “Coraje, el perro cobarde”, debido a la combinación entre ternura, misterio y terror que transmite el protagonista.

Este singular giro dentro del cine de terror ha logrado captar la atención de un público que, con ansias, espera el estreno del 23 de octubre para ver en pantalla grande la lucha de Indy contra el mal.