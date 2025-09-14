“Good boy” es una de las películas de terror que atrajo la atención de los fans desde el estreno de su primer tráiler, acumulando más de dos millones de views en su semana de estreno.

Los fans tienen grandes expectativas sobre este proyecto cuya historia nos mostrará a un perro tratando de salvar a su dueño de entidades sobrenaturales que lo acechan en su nuevo hogar.

Recienteme una cadena de cines confirmó cuando llegará esta película de terror, donde un canino será el protagonista.

¿Cuándo se estrena “Good boy” en México?

La comparación entre Indy, el perro protagonista de la cinta de terror y coraje, atrajo la atención de los usuarios de internet, debido a la similitud en sus tramas. Pues en la caricatura “Coraje, el perro cobarde” el perro salva a su familia de entes sobrenaturales.

Teniendo en cuenta la popularidad de “Good boy” en internet, Cinemex anunció que la cinta llegará a salas mexicanas en octubre, el mismo mes que se estrena en Estados Unidos, durante el mes de Halloween. El inesperado anuncio emocionó a los fans que han expresado su deseo por ver esta cinta de terror. Los fans del género han expresado su emoción por ir a las salas de cine y ver este estreno.

Indy el perro que se interpreta a sí mismo

La historia sigue a Indy, un perro y su dueño Todd, quienes adquieren una casa antigua que estará embrujada. Es así que el canino tendrá la tarea de salvar a su dueño y luchar contra entidades que acechan su nuevo hogar. El director de la cinta de “Good boy”, Ben Leonberg, eligió a su perro Indy como el protagonista y recibió el primer Premio Aullido de la Fama de SXSW 2025 (Howl of Fame Award from SXSW in 2025), destacando su gran actuación en la película.