Más Información

Una novela coral sobre la tercera edad

Una novela coral sobre la tercera edad

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

Desde sus primeras imágenes viralizadas en internet, la película de “” atrajo la atención del público en redes sociales. El filme de terror buscaría competir con estrenos como “El Conjuro 4: Últimos Ritos” o “La hora de la desaparición”.

Presentada durante el festival SXSW en marzo de 2025, el proyecto cinematográfico ha sido comparado con la caricatura “Coraje, el perro cobarde”, ya que ambas historias giran en torno a un perro protagonista que enfrenta fenómenos paranormales.

Lee también

¿Qué muestra el tráiler de “Good boy”?

En el tráiler podemos ver cómo el perro protagonista (Indy) escucha ruidos durante la noche y descubre a un extraño golpeándose la cabeza contra una puerta.

Momentos después, aparece un hombre mayor gritando de agonía, mientras el perro huye al bosque. Una presencia invisible comienza a acechar a sus dueños y a quienes habitan la casa.

¿De qué tratará la película de terror del perro?

La historia seguirá a un canino llamado Indy, que se muda con su dueño Todd a una vieja casa en el campo donde se rumora que habitan fuerzas invisibles. Pronto comienza a percibir presencias sobrenaturales.

Todd, su dueño, empieza a verse afectado por una fuerza oscura que lo atormenta, por lo que Indy tendrá que protegerlo, sin importar el riesgo. La lealtad será el motor de la historia y la clave para enfrentar a los fantasmas que los acechan.

Lee también

Usuarios de internet comparan “Good boy” con una caricatura

En redes sociales, la película dirigida por Ben Leonberg, quien debuta como director, ha sido comparada con la caricatura de “Coraje, el perro cobarde”, de Cartoon Network.

Cabe recordar que en la animación seguíamos la vida de un perro rosa llamado Coraje, que vivía con Muriel y Justo, una pareja de ancianos en una granja aislada, donde enfrentaba monstruos, fantasmas y fenómenos paranormales para proteger a su familia.

Por otro lado, “Good boy” traslada este concepto a la vida real, con un tono más serio, ofreciendo una versión más oscura del canino de la serie infantil.

Alex Cannon y Ben Leonberg son guionistas del filme y participan actores como:

  • Larry Fessenden
  • Arielle Friedman
  • Anya Krawcheck
  • Stuart Rudin

¿Cuándo se estrena la cinta de terror en cines?

Producida por IFC Films (Independent Film Company)," llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 3 de octubre, en plena temporada de Halloween. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno en México.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Polémica real: salen a la luz los insultos que recibe Kate Middleton de parte del príncipe Andrés. Foto: EFE / AFP

Polémica real: salen a la luz los insultos que recibe Kate Middleton de parte del príncipe Andrés

Hermano de Ángela Aguilar causa polémica: pregunta qué es “poner el cuerno” y fans responden "pregúntale a Nodal”. Foto: Instagram / AFP

Hermano de Ángela Aguilar causa polémica: pregunta qué es “poner el cuerno” y fans responden "pregúntale a Nodal”

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'. Foto: (Photo by Lewis Joly/Invision/AP)

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Michelle Salas. Foto: Archivo/El Universal

Michelle Salas deslumbra con bikini y outfits glamorosos para el verano 2025