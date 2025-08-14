Más Información

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

¿Cómo era vivir el terror en los 80? Bastaba que fuera de noche, grandes ventanales y sin comunicación más allá de la de teléfonos fijos.

Ese ambiente retomó Emilio Portes, realizador de la comedia antinavideña Pastorela y la cinta Belzebuth, para una nueva cinta que competirá en la próxima edición de Macabro, festival de cine de género que arranca en unos días.

La trama es sencilla: dos niños que se quedan solos en una gran casa y uno de ellos comienza a creer que el otro lo quiere matar.

“Es una historia sobrenatural fraternal de terror”, dice Portes con su característico humor negro.

“Todo ocurre a lo largo de una noche de los 80, cuando no había celulares, en una casa moderna típica del Pedregal de los 50, con grandes ventanales que ayudan al desarrollo de la historia”.

Los debutantes Juan Pablo Velasco y Ricardo Galina, quienes tenían ocho años durante el rodaje, llevan la carga del largometraje que tiene las actuaciones especiales de Ana Serradilla y Jesús Zavala.

La cinta ya se presentó en los festivales de Rotterdam, Taipéi, Guadalajara y Fantaspoa de Brasil.

Su lanzamiento comercial en México se tiene contemplado para el 13 de noviembre.

“No diría que es una película salvaje y sanguinaria, pero sí es terror. Está inspirada en cómo era mi infancia y la de Alan Maldonado, el guionista”, destaca Portes.

Con Macabro

No dejes a los niños solos forma parte de las más de 100 producciones entre largos y cortometrajes, procedentes de países como EU, Argentina, España, Italia y México, que integrarán la edición 2025 de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que inicia el martes y estará vigente una semana y media.

Además del filme de Portes, por México se presentarán Eran brujas, que se desarrolla en un motel rural; #Rats, sobre el uso fatídico de las redes sociales y The Dark, que ocurre en una pandemia.

También está Muertamorfosis, la primera película de género hecha por completo con Inteligencia Artificial y El diablo en el camino, situada a inicios del siglo XX.

Recién la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reconoció en una reunión interna que el terror nacional había sido una de las cartas fuertes en 2024.

“Espero vengan buenos tiempos”, considera Portes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida. Foto: AFP / The Grosby Group

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero