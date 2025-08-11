Más Información

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

"Sísifo": una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

"Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México": Robert Darnton

Los Ángeles.— Es agosto, y el horror y el humor han llegado.

En un mes que desde hace tiempo se conoce por permitir que películas más atrevidas prosperen, la muy esperada cinta de terror de Zach Cregger, Weapons, no decepcionó, encabezando la taquilla durante su fin de semana de estreno con 42.5 millones de dólares a nivel nacional en 3 mil 202 cines. Recaudó 70 millones de dólares a nivel internacional.

El éxito de la película también le otorgó a su distribuidora, Warner Bros. Pictures, el séptimo estreno número uno del año, y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

Freakier Friday, la caótica secuela de Disney del clásico de 2003 Freaky Friday, ocupó el segundo lugar durante su fin de semana de estreno, obteniendo 29 millones de dólares en 3 mil 975 cines de América del Norte.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan, para un doble intercambio de cuerpos entre madre-hija y la hija adolescente de Lohan y su futura hijastra.

Las tácticas de marketing viral, junto con una fuerte promoción de boca a boca en las redes sociales, auguraron un buen éxito para ambas películas, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

“Las dos películas principales no podrían ser más diferentes, y eso es lo que hace que este fin de semana sea tan atractivo para los cinéfilos”, comentó Dergarabedian. “Ambas están perfectamente adaptadas para que sus audiencias reaccionen en tiempo real durante el fin de semana a estas películas y luego publiquen en las redes sociales”.

Weapons transporta a los espectadores al pueblo de Maybrook, donde 17 niños se van de sus casas a las 2:17 de la mañana. El pueblo navega por los efectos persistentes del trauma a través del horror, la paranoia y un toque de humor existencial.

