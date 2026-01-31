Lo que no quieren las plataformas digitales, el cine sí lo quiso: presentar a un personaje que el público odie desde el inicio y que, si la historia está bien contada, termine despertando empatía entre la audiencia.

Sobriedad me estás matando, actualmente en salas, es una película de humor negro que tres amigos decidieron hacer hace un par de años bajo la única premisa de pasarla bien y, si había suerte, que alguien la viera.

La cinta, ópera prima de Raúl Campos, la cual lleva en el protagónico a Octavio Hinojosa (Cómo sobrevivir soltero) y que cuenta con guion coescrito por Félix de Valdivia, tiene como personaje central a alguien que es descrito como un “desempleado, huevon y deprimido”.

Sigue a un hombre que ha pasado gran parte de su vida en rehabilitación y quien, tras ser rechazado de una clínica y por su madre, decide cambiar su camino, con la adhesión de un antiguo amor que retorna a su vida.

“Quisimos contar la historia de una oveja negra, todos hemos sido una o tenido cerca a una. Necesitábamos hacer un ejercicio de tener a una persona bastante antipática al principio, pero sobre la que pudiéramos profundizar después. A este tipo de personajes las plataformas les tienen mucho miedo, ellas piden siempre tener personajes con cualidades que permitan quererlos desde un principio y éste no era el caso”, comenta Campos.

La historia surgió de la mente del propio Hinojosa, el protagonista, cuando pasaba por un momento de frustración.

Al momento que lo leyó pensó que necesitaba humor y entonces recurrió a quienes han estado detrás de especiales como Sofía Niño de Rivera: selección natural y Carlos Ballarta: furia ñera.

El escritor De Valdivia, por su parte, indica que la intención del filme jamás fue la de burlarse.

“Nosotros también estábamos valiendo madr…veníamos de hacer proyectos con plataformas y varios cancelados y de repente estaba esta historia. La comedia negra para nosotros es un vehículo de tratar temas incómodos. Nuestro personaje por ejemplo, le dice a otro que dice tener bulimia que cómo es posible si está gordito, y pues no desestimamos cosas así o nos burlamos, sólo damos un comentarios sobre una enfermedad actual”, señala.

Terreno poco explorado

La comedia de humor negro no es algo nuevo en México, pero sí poco tocado. El rey del barrio, de Tin Tán, tiene sesgos; pero hay que brincar a otras como Ante el cadáver de un líder y Mecánica nacional, más recientemente Matando Cabos y, aunque es sátira política, La ley de Herodes.

“En una época en la que hay un gran miedo por la corrección política, es tomar el riesgo. Es decir después de una escena: no tuve que haberme reído, pero lo hice. Los mexicanos tenemos mucho humor negro, pero se toca poco en cine”, subraya Campos.

Maya Zapata, Alfonso Borbolla, Mónica Dionne y Hugo Catalán integran el elenco.