Pueden ser muy famosos y rodeados de fans todo el tiempo, pero Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son humanos como cualquiera y por eso esta semana “presumieron” el que su hijo León fue por primera vez a la escuela. El pequeño de dos años apenas de edad llegó, fue tomado de la mano por la maestra y, para sorpresa de su madre, ni siquiera volteó a verla cuando se alejaba. Por supuesto que la conductora se dijo feliz por la actitud de su “bebé”, pero también con cierta tristeza porque lo vio muy independiente.

Mariana Botas, adiós

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. La actriz dejó tras de si sus pleitos con Alexis Ayala, a quien acusó de faltarle al respeto. A su salida, Mariana dejó en claro que su colega había jugado de villano en el reality y lo había hecho bien, pero que al final de cuenta no guarda resentimiento alguno, aunque no cree necesario tener un reencuentro. También precisó que nunca hubo un interés romántico por Aldo de Nigris, otro competidor, sino que fue el público el que mal interpretó el hecho de haberle pedido una sudadera.

Curiosidad por la serie “Dos tumbas”

La serie española “Dos tumbas” se colocó entre las producciones de habla hispana más vistas en Netflix. Se trata de una historia protagonizada por Carmen Mola y Álvaro Morte (“El Profesor” de “La casa de papel”) en donde una mujer de la tercera edad decide aliarse con un mafioso, luego de que las autoridades diera carpetazo a la desaparición de su nieta. No se trata de una historia basada en un caso real, pero cuenta con los elementos necesarios para creerlo así: dos chicas asesinadas, drogas, fiestas de poderosos y una policía poco eficaz.

Mijares prende las alarmas sobre su salud

El nombre de Mijares prendió la luz roja en redes sociales y su fans, luego de una versión que lo colocaba con un pre infarto y su hospitalización. Pero todo fue mentira, porque el cantante de 67 años, conocido por “Soldado del amor” y “Baño de mujeres” se encuentra en perfecto estado de salud y gozando de presentaciones en vivo. Eso sí, su físico ha sido chuleado por varios, entre ellos Yuri, porque bajó algunos kilos y eso lo hace ver revitalizado. A través de un comunicado pidió al público que sólo hagan caso a lo que se publique en sus redes sociales oficiales, antes que chismes.

Adela Micha y su polémica entrevista con Christian Nodal

Adela Micha salió al paso de las versiones que aseguraban había recibido un ofrecimiento de un millón de pesos por parte de Christian Nodal, a fin de que no se transmitiera la entrevista que los dos sostuvieron y en el que el cantante habló de su alejamiento con Cazzu y posterior enamoramiento de Ángela Aguilar, a las pocas semanas. La periodista aclaró que el único acuerdo fue hablarían de todo y que Nodal sólo deseaba ya no quedarse callado, como lo había hecho por meses.

