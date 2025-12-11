J Balvin, cantante colombiano, fue visto esta semana visitando la Basílica de Guadalupe, justo antes de las celebraciones del 12 de diciembre.

El artista compró tres medallas religiosas con la imagen de la Virgen, momento que él mismo compartió en sus redes sociales. En su publicación escribió: “Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México. ¡Vuelvo pronto! 2026”.

Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe 🙏 Feliz siempre de estar en Mexico 🇲🇽 ¡Vuelvo pronto! 2026 https://t.co/irUOV8xapf pic.twitter.com/SsRnYKq8Vb — J BALVIN (@JBALVIN) December 10, 2025

Balvin también mostró a sus seguidores el área donde se encuentra la imagen de la guadalupana, mientras que otros visitantes captaron al cantante adquiriendo varias piezas de joyería religiosa.

¿J Balvin junto a Bad Bunny?

Su presencia en la Ciudad de México desató especulaciones sobre una posible aparición en alguno de los ocho conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el estadio GNP como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sin embargo, el colombiano ya se encuentra en Bogotá, donde el sábado 13 presentará un espectáculo, por lo que todo apunta a que su visita a México fue únicamente de carácter personal.

El intérprete también compartió videos jugando futbol en su tierra natal. Este fin de semana se presentará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde planea rendir un homenaje a la ciudad que, según dijo, siempre le ha abierto las puertas.

