Más Información

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

La vida es una mezcla de emociones, de la tristeza a la alegría, con un enorme matiz en medio que bien se puede definir como un “claroscuro”, tal como el nombre del nuevo disco de La Gusana Ciega con el que buscan crear canciones que trascienden, sin prestarle mucha atención a lo comercial.

Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez tienen una larga trayectoria en la escena musical, por lo que han visto la evolución de la misma, asegurando que, pese a no estar completamente en desacuerdo, saben que muchas de las letras que hoy triunfan en otros géneros, como el reggaetón, son hechas respondiendo a necesidades de consumo o al famoso algoritmo de las redes.

“Muchas veces se compone respondiendo al algoritmo o a la necesidad de promover y a la moda, tal vez qué es lo que está gustando, las canciones son un poquito más cortas, casi no tienen un puente musical y responden tal vez hay esa inmediatez y esa forma de consumo, a la cual no somos totalmente ajenos, lo entendemos y sabemos que así funcionan. Sin embargo, no es y nunca ha sido nuestro interés nada más vender por vender”, dice Daniel.

Con su nuevo disco que se estrena mañana, La Gusana Ciega sigue concentrada en crear canciones que les ayuden tanto a ellos como a sus fans a sanar el corazón; por ese motivo, piensan, sus temas han trascendido e incluso se han posicionado en redes sociales como “Califórnica” en TikTok.

“Nos concentramos en hacer la música que a nosotros nos funciona, que nos sana el corazón, que nos dice algo y lo hacemos con toda nuestra alma y empeño; cuando haces las cosas así trascienden, estamos muy centrados en que lo que hemos hecho a lo largo de 30 años y 12 discos, ha trascendido, entonces confiamos en esa experiencia”, señala Daniel.

Claroscuro, que iniciará su gira por México el 30 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional, está inspirado en vivencias “fuertes” de todos los integrantes y con las que su vocalista se “balconea” un poco, pero sirven para llevar a los escuchas en un viaje en el que se entremezclan sentimientos.

La Gusana promete que este concierto, en el que interpretarán clásicos como “San Miguel” o “Ella Estrella”, será como una terapia para quienes se den cita en el lugar, explorando los matices del blanco al negro que son parte de la vida.

“Es un disco que tiene canciones muy fuertes, melancólicas y personales, es todo un pasaje de emociones; estamos orgullosos de la producción y los sonidos, pero también de lo que nos atrevemos a decir, ?específicamente Daniel, que dice muchas cosas que a veces no tienes por qué estar balconeando”, asegura German.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral. Foto: EFE

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]