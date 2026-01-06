A Karina Yapor le llovieron críticas luego de publicar en sus redes un mensaje que muchos consideraron como ingenuo, por decir lo menor: “¡Dios bendiga a Venezuela! ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica!”. Bastaron esas líneas para que en las redes sociales se activara el modo “clase de geopolítica exprés”, con comentarios como “cuando no conoces las consecuencias del intervencionismo de EU”, “el mensaje que nadie pidió” y “traes la realidad bien alterada”.

Pero el pasillo digital no se quedó ahí. Usuarios también desempolvaron su pasado ligado al clan Trevi Andrade, recordándole que formó parte de un grupo señalado por prácticas de control y opresión, lo que volvió aún más incómodo el mensaje de bendiciones universales. En redes, el consenso fue claro: no todo se resuelve con emojis y oraciones, y menos cuando se habla de política internacional.

Fernanda Tapia estalla contra plataforma de taxis

Más que enojada se mostró Fernanda Tapia cuando a través de sus redes sociales pidió a la plataforma de servicios de movilidad más famosa que le dieran solución a una demanda derivada, al parecer por un mal servicio.

“Voy a continuar con mi denuncia a través de todos los medios donde tengo presencia, si no me resuelven @uber_mex”, escribió la directora de Radio Educación.

Sin explicar la razón exacta y publicando el nombre del operador por la que sus ánimos se encendieron, Fernanda dejó en claro que va a seguir insistiendo, pues el asunto ya es de conocimiento de dicha plataforma.

“Ya les he hecho llegar la información por MD. ¡Atiendan ya!”

Fernanda Tapia. Foto: Ivan Stephens

Sofía Álvarez regresa a Canal Once, ahora con adultos mayores

“Aprendiendo a envejecer”, la emisión de Canal Once que comanda la psicóloga Patricia Kelly y que se transite los fines de semana con información de salud y de temas direccionados a los adultos mayores, recibirá a Sofía Álvarez entre su equipo de trabajo.

“¡Hola! ¿Cómo han estado?, ¿se acuerdan de mí? Sofía Álvarez. Pronto nos vamos a volver a ver, aquí, en mi casa”, es el video a través del que la actriz adelanta que se integra a la producción del canal politécnico.

Trabajar para Canal Once no es nuevo para la viuda de Héctor Bonilla, pues en la década de los 80 era la titular de “Sofiando”, un espacio en el que contaba cuentos para niños.

La actriz regresa a la televisión. Foto: Talent on the road

