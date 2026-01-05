Acostumbrados a que les pidan fotos en México, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo vivieron el espejo perfecto en los Premios de la Crítica de Cine, en Santa Mónica: esta vez ellos fueron los que sacaron el celular. Durante los cortes de la transmisión, Eugenio pidió foto con Kristen Bell y Benicio del Toro, mientras Alessandra hizo lo propio con Michael B. Jordan, quien posó… aunque con cara de “¿esto también va para Instagram?”.

La escena fue celebrada en redes como prueba de que, incluso en Hollywood, los mexicanos también hacen fila para el recuerdo. Porque una cosa es ser famoso y otra muy distinta dejar de emocionarte cuando te cruzas con alguien más famoso que tú.

Irán Castillo entra al club del “último año de los 40” con causa incluida

Irán Castillo cumplió 49 años y decidió celebrarlo lejos del pastel y cerca del aplauso. La actriz pasó su cumpleaños como espectadora de “Los Tres Reyes Magos, el musical”, acompañando a niñas y niños con cáncer que asistieron a la función con sus familias. Nada de reflectores personales ni anuncios de festejo: prefirió no decir que era su cumpleaños para no robar foco.

Así, Irán inició la cuenta regresiva rumbo a los 50 con discreción y empatía, demostrando que la edad puede esperar cuando el momento es para otros. El glamour quedó en pausa; la presencia, no.

Foto: Instagram





Roberto Sosa le baja al drama y le sube al corazón en Año Nuevo

Roberto Sosa sorprendió con una postal poco habitual: una imagen serena junto a su hija Vaita, fruto de su relación con Vanessa Ciangherotti. Frente a una laguna y un atardecer casi cinematográfico, el actor acompañó la foto con un mensaje de buenos deseos que sonó más a padre orgulloso que a figura pública.

Sonrisas, paz interior, sueños cumplidos y energía renovada fueron parte del mensaje, que muchos leyeron como recordatorio de que, lejos del escenario y los personajes intensos, Sosa también sabe regalar calma.

El actor presumió a su hija Vaita. Foto: Instagram.

