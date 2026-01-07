Más Información

El 2026 recibirá a, creadores de , en el cine.

Y estarán bajo la dirección de Carlos Santos, realizador de “Señora Influencer” y “¡Qué huevos Sofía!” en una película inédita de la que se ha guardado con llave la sinopsis, pero que arrancará rodaje pronto.

“Pero piensen qué pueden hacer La Cotorrisa y Carlos juntos, va a ser algo muy divertido”, dice Carlos Castillo, de Cinépolis Distribución, compañía que está detrás del proyecto.

“La Cotorrisa” es un proyecto que inició como podcast conducido por Pérez y Slobotzky y que ha ido saltando mediáticamente entre su calidad y controversias sobre todo en el último año.

“Le pusimos la cotorriza porque ya somos tíos (por la edad)”, explicó Slobotky en el primer episodio, subido hace seis años a youtube, donde ya hay más de 700 videos.

Entre ambos conductores suman más de 6 millones seguidores, siendo de los podcast más vistos y escuchados en México.

Durante 2025 “La cotorrisa” estuvo en polémica por sus comentarios o creaciones. En septiembre realizó un video donde se burlaba de los programas de espectáculos y sus conductores como Juan José Origel y Flor Rubio.

Esta parodia fue hecha luego de que Pérez y su pareja, la cantante y actriz Susana Zabaleta, tuvieran un altercado con la prensa que los esperaba en el aeropuerto capitalino, que quería cuestionarlos sobre una supuesta separación.

“Vienen a buscar un chisme, no le van a preguntar: ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar: ‘¿cómo le ha ido?’. Lo único a lo que vienen es a intentar sacar el chisme por un video de TikTok, por eso es poco agradable”, dijo en ese momento Pérez a la prensa.

Luego porque fueron denunciados por la influencer Jessica Bustos y su esposo Xuxo Dom por acoso sexual.

El pleito inició cuando en el capítulo 308 de “La cotorrisa”, el cual fue retirado posteriormente de las plataformas digitales, los conductores realizaron comentarios y bromas de índole sexual dirigidos a Bustos, algo que de acuerdo con Xuxo Dom, generó una afectación emocional en la influencer.

