¿La corrieron?, Adamari López se despide sorpresivamente de "Hoy Día" después de 10 años

El día de ayer la actriz y conductora Adamari López sorprendió a su público con una noticia, después de 10 años decía adiós al programa "Hoy Día", según explicó en un video que difundió la cadena Telemundo al final del programa y que luego ella replicó en sus redes sociales, fue una decisión tomada de mutuo acuerdo.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño con el que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo; de este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años", dice Adamari en el video, donde aparece sobriamente vestida con un traje en blanco y negro.

También explicó que durante este tiempo no sólo compartió con el público momentos como conductora, sino también les abrió la puerta a su vida privada, haciéndolos parte de sucesos como la llegada al mundo de su hija Alaïa, quien ha crecido ante la vista de todos.

"Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años, con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias, los quiero mucho", finalizó su mensaje Adamari López.

La extraña postura de Telemundo

Al mismo tiempo la cadena Telemundo emitía un comunicado donde explicaba lo acontecido, subrayando una vez más que la salida de Adamari había sido de mutuo acuerdo."Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente, que es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía”.De igual forma pusieron de manifiesto cómo la puertorriqueña siempre puso su talento y carisma al servicio del público, en diversos especiales y programas de la televisora.

"Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, así termina el comunicado de Telemundo.

Lo que despertó las dudas entre los cibernautas fue un video previo al anuncio de la salida de Adamari, en el que la conductora informa que la próxima semana estará con el público cinco horas, por lo que muchos consideran que la también actriz no sabía que quedaría fuera del matutino.

