Cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli pisan una alfombra roja, no hay espacio para respuestas fuera de guion. La pareja lleva tan bien sincronizada su relación que, cuando uno recibe una pregunta inesperada, el otro lo mira primero, como diciendo “¿damos la misma versión?”. Desde que comenzaron su romance en 2014, han perfeccionado el arte de la complicidad mediática: hablan igual, ríen igual… y hasta esquivan preguntas con la misma coreografía. Es algo que tiene algo sorprendida a la prensa de nota rosa.

El protagonista de “Radical” y “La obra que sale mal” no tiene una manía, tiene todo un protocolo. Daniel Haddad confiesa que, aunque sabe perfectamente cuando cierra su coche, si la duda lo ataca a dos calles de distancia… se regresa. No lo ve como un toc, pero sí le ha quitado tiempo entre ensayos. “Es algo que no puedo evitar”, dice. La obsesión, que muchos compartirán en secreto pero que él expone sin pudor, le ha traído algunos problemas laborales, pero no de gravedad.

¿Quién necesita paracaídas o viajes exóticos? Verónica Langer demostró que la aventura puede comenzar en el oriente de la CDMX, y con boleto de Cablebús en mano. La actriz de “Marea de pasiones” se subió a la Línea 3 del sistema de transporte elevado y compartió en Instagram su emoción al ver la ciudad desde las alturas."Fue hermoso, emocionante... ¡y baratísimo!", escribió, mientras anunciaba que la próxima lo hará acompañada de su nieto. “No hay mejor viaje extremo que con la capacidad de asombro de un niño.” ¿Quién dijo que las abuelas no se trepan a lo más alto?

