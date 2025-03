El Afterlife Festival 2025, uno de los eventos más esperados por los amantes de la música electrónica en la Ciudad de México, ha sido oficialmente cancelado.

El evento que se llevaría a cabo los próximos 9 y 10 de mayo, en el Hipódromo de las Américas, no se llevará a cabo debido a problemas técnicos y dificultades con los permisos.

La noticia fue confirmada esta tarde por la empresa organizadora, Zamna; a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales y en el que, además de lamentar lo sucedido, explicaron que, a pesar de los esfuerzos, no pudieron encontrar una solución viable, lo que los llevó a tomar la decisión.

“Hemos explorado todas las posibles soluciones, pero la situación nos impide ofrecer la experiencia que merecen”, señalaron.









Afterlife se ha consolidado como una de las experiencias más innovadoras dentro del circuito de festivales electrónico, tanto por las artistas que se presentan como por los elementos visuales que usan. La expectativa por la edición en la Ciudad de México era alta, lo que llevó a que los fans explotaran y expresaran su enojo.

"No me hagan esto. ¿Y mis vuelos y mi hotel?", "Ya no los hagan en el hipódromo, ya les gustó estar cancelando eventos", "¿No será que primero consiguen los permisos antes de lanzar un evento? Que falta de respeto", "Ya no creo en ustedes", son algunos de los comentarios que de pueden leer.

Para quienes adquirieron boletos, los organizadores han informado que el proceso de reembolso será automático a través de la plataforma Fullpass. El monto total, incluidos los cargos por servicio, se devolverá directamente a la tarjeta utilizada para la compra, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cabe destacar que la cancelación ha dejado en duda el futuro del festival en la CDMX, pues, hasta ahora no se ha confirmado si regresará para el próximo año o si sólo se quedarán con la edición de Tulum, la cula no ha presentado ningún contratiempo.