Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Geney Beltrán ensaya desde la multiplicidad

Protestan grupos artísticos en escenario del Palacio de Bellas Artes ante falta de compromiso de autoridades y malas condiciones de trabajos

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

La final de "" provocó enojo y decepción entre los usuarios de redes sociales, quienes afirman que la producción delno habría respetado los votos del público y, en cambio, habría tomado la decisión de elegir los primeros lugares en conformidad a intereses de la televisora.

Desde la salida de Aaron Mercury, uno de los integrantes del "team Noche", que contaba con más apoyo en redes, la molestia de la audiencia no se hizo esperar, ¿el argumento?, que el apoyo que otros integrantes del programa, como Shiky, no era equiparable a la gran cantidad de comentarios y reacciones que generaba el joven influencer.

Las sospechas aumentaron con la salida de Alexis Ayala, quien se granjeó el sexto lugar dentro de la competencia, pues el equipo que el actor formó con Mar, Aaron, Aldo y Abelito tenía una aceptación muy por encima, en comparación a lo que ocurría con los miembros del "team Día".

Pese a esto, las expectativas durante la emisión de la final no decayeron, no sino hasta que Mar Contreras fue nombrada como la quinta finalista, pues muchos usuarios afirman que los 10 votos que tenías disponibles, cada día, desde que se abrieron als votaciones, fueron dirigidos a la actriz.

El hecho de que Shiky obtuviera el cuarto lugar también generó sospechas pues, a pesar que, durante toda la competencia, logró crear vínculos cercanos con más de uno de los habitantes de la casa, para el público, seguía siendo un personaje con una carrera poco conocida.

"Shiky es el único que no aparece en tendencia en las redes sociales, en ninguna, una vez más, ¿ Dónde esta la gente que lo salvó de dos nominaciones?".

Y, mientras Dalilah, Abelita y Aldo se tomaban de las manos para conocer quién sería el tercer lugar, no sólo las redes, sino el propio padre de Abel mostró disgusto cuando recibió a su hijo con un sentido abrazo, pues no dejaba de agitar la cabeza de un lado a otro, connotando negación con respecto a los hechos.

"Abelito nos dio tanto, fue el alma y el verdadero contenido de la temporada, un gran ser humano y un participante increíble,mMerecías mucho más".

"El papá de Abelito bien encabronado, nomas usaron a Abelito para mantener vivo el rating de esta casa sin chiste para que, al final, le den el tercer lugar sin merecerlo".

Y si bien, sí existe un fandom de Dalilah, también hay quienes reprueban que fuera el segundo lugar y, dudan, de que fuera un puesto que se haya ganado legítimamente.

"Pase lo que pase, Dalilah Polanco quedas oficialmente en el TOP de personas no gratas del público mexicano".

