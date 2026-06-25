Cuando la actriz Sheryl Rubio vivió en la Ciudad de México fue testigo de cómo miles de personas se organizaron para ayudar tras los sismos de 2017. Ahora, desde Miami y frente a la emergencia que atraviesa Venezuela, la protagonista de "Somos tú y yo" considera que esa solidaridad puede servir de ejemplo para su país.

A través de un video difundido en redes sociales, la actriz pidió a los venezolanos organizarse para apoyar las labores de rescate y recordó cómo en nuestro país los voluntarios formaron cadenas humanas, llevaron herramientas e insumos y colaboraron con los cuerpos de emergencia.

"Venezuela no está preparada para una situación como esta. Todo lo que está pasando es horrible. La forma en la que siento que puedo aportar, además de compartir información en redes sociales, es hablar un poco de mi experiencia", expresó.

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Rubio reconoció que la distancia le genera impotencia, pero considera que la organización ciudadana puede ser fundamental mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

"Si pueden aportar un granito de arena, por favor háganlo. Organícense. Estoy muy pendiente y de verdad orando para que todas las familias puedan encontrar a sus seres queridos", agregó.

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Por su parte, el actor Hendrick Bages también utilizó sus plataformas para pedir ayuda en la difusión de información sobre personas desaparecidas y llamó a respaldar el trabajo de rescatistas y voluntarios.

El actor, visiblemente afectado durante su mensaje, pidió compartir fotografías, datos de personas incomunicadas y apoyar con herramientas e insumos que puedan utilizarse durante las labores de rescate.

"Lamentándolo mucho, es importante que entendamos que ahorita la gente va a empezar a aparecer. Es muy difícil decirlo, pero algunos aparecerán con vida y de otros comenzaremos a recibir noticias sobre su estado de salud", expresó.

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Los actores, recordados por la serie juvenil "Somos tú y yo", se sumaron así a las voces de venezolanos que desde el extranjero han llamado a organizar ayuda y mantener la búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos que sacudieron distintas regiones del país.

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