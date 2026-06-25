Los terremotos registrados recientemente en Venezuela han generado incertidumbre entre la comunidad venezolana que reside en México, especialmente entre quienes perdieron la comunicación con sus familias por los cortes de energía en distintas regiones del país.

Este fue el caso del actor y conductor Eduard Jassen, quien relató que vivió momentos de absoluta angustia por no saber nada de sus seres queridos.

“Mi casa quedó averiada. Estoy a la expectativa y triste por no poder apoyar (físicamente) por la distancia. Tengo tres amigos que están desaparecidos porque su edificio se cayó, no sabemos dónde están o si están con vida”, dijo a EL UNIVERSAL.

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Jassen, quien actualmente colabora con Televisa Univisión en la cobertura del Mundial, afirmó que los sismos evidenciaron la falta de preparación de Venezuela para enfrentar emergencias de este tipo.

En paralelo, la actriz Vanessa Suárez destacó la necesidad de apoyo internacional y la organización de sus paisanos para salir adelante.

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“Es tan importante que llegue la ayuda internacional ya mismo, porque en Venezuela en este momento no existe forma humana de poder levantar los escombros”.

La estrella de "Somos tú y yo" y "Entre tu amor y mi amor" aseguró que la comunidad venezolana en el extranjero ya se está viendo la manera de mandar los insumos que tanto hacen falta en su país.

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