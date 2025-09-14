Más Información

La estrella de "Hacks", Hannah Einbinder, cerró su discurso de acepatación al con un insulto contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (, en inglés) y en apoyo al pueblo palestino.

Einbinder se convirtió en la ganadora en la categoría a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, pero su triunfo se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

"¡Vamos Birds!", dijo en honor al equipo de fútbol americano de Filadelfia, y continuó: "¡A la mierda el ICE y Palestina libre!".

Las palabras "Fuck ICE" (en inglés) no se llegaron a escuchar durante la retransmisión de la gala, ya que la emisión por cable y televisión lleva un pequeño retraso para censurar palabras altisonantes o actos no aptos para todas las audiencias.

Einbinder interpreta a Ava Daniels en la serie de HBO Max, una guionista de comedia cuya carrera se encuentra en una encrucijada cuando la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) la contrata para modernizar su material.

La 77 edición de los premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión estadounidense, se están llevando a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles.

