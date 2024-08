"La Academia": Piden quitar a Jaime Camil de la conducción

Una lluvia de comentarios del público ha recibido el reality musical “La Academia”, no sólo por tropiezos en la producción, el poco tiempo que tienen los actos musicales, sino también por la conducción de Jaime Camil.

Algunos televidentes han expresado que no les convence el desempeño de este actor al frente del reality show, a otros les ha molestado que no tiene tacto para abordar temas sensibles frente a los alumnos, mientras que algunas personas se han decepcionado de su look.

“Me choca verlo tan pandroso con la clase y estilo que tiene”, “se mira presionado en la conducción, se necesita improvisación, a él se le nota mucho que está con prisa”, “cuando Lolita Cortés y Héctor Martínez se estén deschongando no los interrumpas, esas peleas son el condimento de La Academia”, opinó el público.

Un momento que molestó a algunos fans del programa fue en el bloque de Flor Ramírez, pues ahí se resaltó la tristeza de que ella perdió a su madre, incluso comentó que le llegó a cantar a su tumba el tema “Confieso”, que a ella le gustaba.

Camil simplemente respondió con una larga sonrisa: “qué bueno” y ya, lo que provocó la molestia de los cibernautas.

“Qué mal que lucren con el dolor”, Jaime Camil debe salir del programa, no es un show de comedia”, “nada que ver Camil, el programa hasta da hueva con él conduciendo”, Jaime ya parece Gali en LCDLF parece que están en el avión”, “se supone que es La Academia, no la rosa de Guadalupe, le quitan autenticidad al sentimiento de Flor”. “No será mejor que recorten el circo y le den importancia a lo que se supone que es: la voz”.“Qué estrés que Jaime siempre esté cotorreando a los críticos, se ve mal un programa todo apresurado, la producción debería hablar con todos los involucrados para evitar situaciones incómodas”, “Jaime no la da, ¿no había otro? Hasta Yahir me gustaba más”, señalan.

Lee también: Jaime Camil explota contra la producción de "La Academia", por errores durante la transmisión: "qué mal lo están haciendo"

Además la gente ha mostrado su enojo porque algunos alumnos sólo recibieron dos críticas por falta de tiempo, mientras que otros sí recibieron los comentarios de los cuatro jueces; también fue señalado el poco tiempo que tiene los jóvenes para cantar.

“Cierren la boca de Jaime Camil y denle más tiempo a los críticos, por favor más tiempo a las canciones y menos al ‘contenido’”, “si no les alcanza el tiempo no metan sus cápsulas, queremos ver las críticas de todos los jueces”, “muy mal que redujeran el número de críticas, también por ellas vemos el programa”, se lee entre los reclamos.

rad