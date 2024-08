Lola Cortés confiesa en la “La Academia” que siente culpa por la muerte de su madre

Fue el 23 de noviembre del 2019 cuando falleció Dolores Jiménez, madre de Lola Cortés, sin embargo, después de casi cinco años, la estrella de teatro musical sigue sintiendo culpa y remordimiento por esta pérdida.

La última vez que la vio con vida, en lugar de estar con ella, abrazarla y pasar sus últimos momentos a su lado, le dijo que estuviera tranquila, tomara sus medicamentos y se despidió, diciéndole que la vería al otro día, algo que ya no ocurrió.

“Mi madre se me fue hace algunos años y lo peor que pude vivir es la culpa que yo sentía porque esa noche que me dijo: ´-Dolores no me quiero ir a dormir, tengo miedo’, le dije: ´-Lolina tranquila tómate tus pastillas hasta mañana y no despertó´”.

Así lo expresó la jueza de “La Academia” durante el tercer concierto del reality.

“Semanas lloré mucho, era mi mejor amiga y no lo fuimos hasta los 30 años… venía en un coche de una gira y salió esa canción (“Confieso”) y empecé a llorar sin que nadie me viera, había llorado tanto que sentía vergüenza llorarla más enfrente de los demás”.

Esto lo platicó después del acto musical de Flor Ramírez, quien perdió a su madre hace dos meses, tras sufrir un síndrome eurémico, que le provocó que estuviera en coma casi un mes.

“Tu madre está en tu voz, en tu cuerpo, en tu alma, platica todos los días con ella, cuéntale cómo ha cambiado el mundo y cómo está cambiando tu vida, lo que estás viviendo, ella se va a manifestar de la manera en que puedas entender, ella está de tu lado, no se ha ido”, le comentó Cortés.

Espinoza Paz agregó que su madre siempre detectó esa vena artística que traía, aunque nunca lo pudo ver en los escenarios y le mencionó que el público siempre se enamora de los momentos que se cantan con sinceridad.

“Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años, ella decía que yo era artista nunca le tocó verme convertido en lo que ella decía que yo era, pero luego tuve el privilegio de cantarle a mi papá en el primer teatro que hice en Los Ángeles y le canté un tema que le escribí, que se llama ‘Esto es para mi viejo’, no me pude controlar y se me fue la voz para ningún lado”.

