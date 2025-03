Kunno acompañó a Ángela Aguilar al concierto que Christian Nodal, el esposo de la joven, ofreció en la Plaza de Toros México; como testigo de los acontecimientos, niega que la cantante se haya molestado con el músico y, en cambio, afirmó que disfrutó del recital, acompañada de una copa.

El influencer, que se dio a conocer por su prolífico caminar en tacones, es uno de los amigos más cercanos de Ángela; en últimas fechas, ha sido captado acompañándola en eventos de gran relevancia para la carrera de la joven, como ocurrió en los Premios lo Nuestro, es más, se dice que él fue quien la maquilló.

Por eso no fue ninguna sorpresa verla llegar con Kunno al concierto de Nodal, donde tomaron asiento en una de las áreas más exclusivas de la Plaza de Toros.

Y aunque se difundió un video donde se puede ver como, simultáneamente, Ángela y Christian se dan la bendición y un pequeño beso en los labios, antes de que comenzara el su show, hay quienes afirman que la menor de los Aguilar hizo una rabieta durante el concierto.

Esto debido a que, supuestamente, se habría molestado al ver que su esposo no la invitó a subir al escenario a interpretar a su lado "Dime cómo quieres", el tema que lanzaron en 2020, el que cantó a lado de una de sus coristas.

Cuando Christian la cantaba, la joven abandonó su asiento y volvió tiempo después, lo que generó sospechas.

Sin embargo, Kunno que estuvo con ella en todo momento desacreditó el rumor, frente a la prensa, a la que le contó que había sucedido todo lo contrario, pues Ángela y el músico habrían intercambiado miradas durante todo el espectáculo.

"¿Cómo crees?, si nos estábamos riendo y pasándola increíble, nos guiñaba el ojo desde el escenario, no, no en lo absoluto... de hecho, justo me acuerdo que, incluso, cuando pasó la canción que tiene Christian y Ángela, estábamos desde abajo, yo cantaba la parte de Ángela y ella la parte de Christian".

Consideró que es bueno que exista un espacio entre la pareja, por lo que ve a bien que no canten juntos en cada concierto, pues el éxito lo alcanzaron por separado.

"Era un show de él, el apoyo también viene desde estar abajo aplaudiendo y viendo a tu pareja, eso es para mí lo más lindo, el apoyo que hay ahí, es lo más importante de todo; me encanta como la gente se inventa cosas", señaló.

También reconoció que Aguilar ha padecido las críticas que recibe, pero se enfoca en aquellas personas que la apoyan y le hacen saber su respeto y admiración.

"Algo incómodo, pero vale mucho más la pena toda esa gente que, incluso, derrama lágrimas por verte, que te manda besos, eso es lo más lindo; estábamos justo tomando y, de repente, escuchamos a la gente diciendo ´Ángela, qué hermosa, Ángela, qué bonita´, con eso nos quedamos", precisó.

