Kristal Silva tiene el outfit ideal para la oficina

Kristal Silva es una de las modelos y conductoras de televisión más queridas del país, pero la joven también impacta con su belleza y su carisma a través de las redes sociales, donde incluso siempre comparte su rutina, el detrás de escena de su trabajo y algunos momentos de su carrera.

La conductora del programa “ Venga La Alegría” siempre comparte con sus seguidores en Instagram algunos de sus mejores looks.

Kristal Silva. Fuente: Instagram @kristalsilva

Recientemente, la conductora de televisión compartió en sus redes sociales un look que perfectamente podría ser usado en la oficina. Se trata de un enterito o mono que simula ser de encaje, en color blanco. Este look estiliza la figura de Silva, e incluso la hace ver más alta.

Rápidamente el posteo de Kristal Silva superó los 10 mil likes (al momento de escribir este artículo) y comenzó a recibir cientos de comentarios donde sus seguidores no solo elogiaron su belleza, sino que también la felicitaron por su impecable look.

Kristal Silva. Fuente: Instagram @kristalsilva

¿Quién es la pareja de Kristal Silva?

La modelo y conductora del programa “Venga La Alegría” está en pareja con Luis Ángel Garza, sin embargo, desde hace varios meses, que la pareja viene enfrentando rumores de separación.

Kristal y Luis Ángel están juntos desde hace 16 años, y los fanáticos de la modelo aseguran que están atravesando una crisis porque desde el 14 de febrero de este año que Silva no realiza ninguna publicación con su pareja.

"La gente se envuelve en las noticias, en los rumores, del hecho de que compañeros del medio están pasando por una situación como esa y me quieren divorciar con esa intención, porque saben perfecto que tengo una relación muy larga, más de 16 años juntos, yo nada más me río de las notas, lo triste es que muchas personas lo creen, pero aquí me ven con el anillo", expresó Kristal.