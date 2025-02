Acostado junto a su pareja, el cantante Kevin Kaarl descubrió la morna, un género musical originario en Cabo Verde, África.

La morna expresa melancolía y sufrimiento, y con ese sentir encaminó su más reciente disco Ultra sodade.

El nombre del álbum proviene de la palabra que se utiliza en África para describir un sufrimiento o una nostalgia profunda: sodade; Kaarl dice al respecto que ahora reacciona diferente a esos sentimientos, que ya había abordado cuando lanzó su primer disco San Lucas, en 2019.

“Hoy decidí plasmar lo que siento, un discurso de aceptación, decirle a quien lo escucha que, si te metes en un problema, afróntalo y vive tu proceso”.

Karl también afirma que en este álbum no intenta hacerse víctima, más bien, sólo cuenta cómo puede ser terminar una relación amorosa.

“Lo intento hacer de una forma madura”, describe.

Kevin trabajó junto a su hermano gemelo Bryan, quien fungió como productor, y quien también ve en Ultra sodade la importancia de vivir los procesos dolorosos, aceptando emociones desagradables.

“Todos pasamos por un proceso parecido, vivimos sentimientos fuertes cuando algo se termina, uno aprende, aunque el precio a veces es sufrir. Al final tienes que vivir con ese sentimiento y con ese recuerdo”, dice Bryan en entrevista.

A ambos hermanos creativos les ayudó aprender de esas malas experiencias, y ahora aprovechan para trasladar esas vivencias a un disco; Kevin considera que eso es no huir del dolor.

“Siempre se aprende a base de experiencias propias, pero también he aprendido de Bryan, rodeándome de las personas correctas; observando cada lugar al que voy, formo mi propia perspectiva de las cosas, recapitulo todas las cosas que he hecho, correctas e incorrectas, qué he vivido y cómo puedo ahora manejar situaciones difíciles”, expresa Kevin Kaarl.

Además, en este disco, que ya se encuentra disponible en plataformas desde el 14 de febrero, exploran nuevos sonidos.

“Siempre he intentado no quedarme estancado en un estilo para toda la vida, soy representante del folk, pero cada que hago un nuevo disco mi forma de ser y de pensar cambia, por eso ahora me enfoco en buscar un nuevo sonido”, explica Kaarl, quien además describe que, aunque su álbum es un poco psicodélico, espera que no llegue a saturar o cansar al público, como suele suceder con otros trabajos experimentales.