Karol G se tatúa en su cuerpo a tres cantantes: conócelas

Karol G es una de las cantantes colombianas más importantes del momento. Con apenas 32 años, la artista acaba de sacar su nuevo álbum ‘’Mañana será bonito’’ y la canción con Shakira es un éxito total. Todo marcha sobre rieles en su vida pero no todo es color de rosas para la nacida en Medellín.

Lee también: Belinda se lleva los aplausos por su acento español y corrige acento mexicano de conductor

Pero no todo es color de rosa en la vida de la intérprete de ‘’Tusa’’ porque si bien fue portada en la revista GQ, no quedó para nada conforme por la edición fotográfica que hicieron con la imagen principal e hizo un duro descargo en Instagram. Allí, dijo que esa fotografía no representaba su cuerpo al natural, lo que generó una fuerte polémica.

‘’Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural’’, empezó diciendo Karol G en Instagram. ‘’Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios’’, agregó en un comentario celebradísimo por sus seguidores por el mensaje de empoderamiento que dio.

Lee también: Gene Simmons, vocalista de Kiss, se siente mal en pleno concierto

Pero más allá de la polémica, en la entrevista que dio Karol G contó algunas intimidades de su vida y reconoció que tiene tatuajes de cantantes en su cuerpo. Lo curioso es que dijo que hay tres rostros y uno es el de ella. Los otros son de Rihanna y Selena Quintanilla, aunque para verlos habrá que buscar imágenes anteriores para encontrarlas.

Ante la consulta sobre por qué Karol G se tatuó su rostro, la cantante dio un argumento más que curioso. "Fui al tatuador y le dije que quería un tatuaje de las mujeres que más admiro en el mundo ¡La gente debería hacerse más tatuajes de sí misma! Porque solo tú sabes lo difíciles que han sido las cosas para ti. Nadie puede sentir eso excepto tú”, explicó la cantante durante la entrevista.