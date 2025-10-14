Karla Souza interpretará a una mujer que busca a un asesino, esto en una nueva serie de producción estadounidense, pero además, su personaje quizá no sea el más indicado para ello, porque de alguna manera tiene relación con los hechos que persigue.

Así se le verá en 56 days, que saldrá al aire en febrero próximo por Prime Video, y en la cual comparte créditos con Dove Cameron y Avan Jogia, actores conocidos en México por interpretar a agentes de S.H.I.E.L.D y Zombieland: tiro de gracia, respectivamente.

La producción está basada en la novela homónima irlandesa de Catherine Ryan Howard, bestseller en Reino Unido, donde fue considerada uno de los mejores textos de crimen de los últimos años.

“Es como un thriller erótico en el que se da un asesinato dentro de una relación, digamos tóxica, de dos jóvenes y yo soy la detective que destapa el caso. Puedes pensar que es la buena, ética y correcta, pero quizá no es así”, dice Karla.

56 days es la segunda serie de la actriz de Nosotros los Nobles y Technovboys en el país vecino, luego de How to get away with murder (2014-2020). La dirección corre a cargo de Alethea Jones (Vaselina: el origen de las damas rosadas) y Shana Stein (Gen V).

Como productora

Karla Souza estuvo recién en el Festival de Internacional de Cine de Venecia para presentar Hiedra, un drama que produjo y fue galardonado con el premio a Mejor Guion en la sección Orizzonti.

El filme, dirigido por la ecuatoriana Ana Cristina Barragán (La piel pulpo) y que habla de las marcas en la infancia y la violencia, tendrá esta noche una función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Fue una semilla que se plantó en México, la conocí (a la directora) en una cátedra en Careyes y me fui a Ecuador a ver algo de improvisación y (a hablar de) qué podíamos hacer. Eso fue en 2017, ahora ya ganó en Venecia, siendo la primera vez que Ecuador va a competencia y gana”, comenta Karla.

“Es sobre una mujer adulta, de 30 años, que tiene una relación atípica con un chavo de 17; se encuentran y los dos tienen heridas fuertes, a lo largo de la película van entendiendo su pasado”, agrega.

La producción es una actividad que no pretende dejar. Tiene en cartera un proyecto que acaba de recibir los beneficios del Eficine.

“El nervio desde producción es vender el proyecto, que se pueda ver, que esté en salas y en eso estamos ahora”, explica.

Como actriz rodó una película este año y está a la espera del rodaje de la comedia Like it used to be, de Bernardo Cubria.

“La íbamos a filmar en la época de pandemia y se frenó, apenas la estamos retomando”, apunta.