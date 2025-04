Después de semanas de especulaciones sobre su separación, Kanye West confirmó a principios de abril que había puesto fin a su relación con Bianca Censori, revelando detalles a través de una de sus próximas canciones. Sin embargo, en un giro inesperado, parece que la pareja ha dejado atrás las tensiones y está retomando su relación.

El rapero compartió una fotografía en la que se le ve junto a su esposa, la arquitecta australiana. West optó por un atuendo completamente negro, mientras que Censori lució un body plateado con corset y botas altas negras, con el cabello recogido en un chongo. La publicación, que ya no está disponible, mostró a ambos posando frente a la cámara.

Este post llegó poco después de que la pareja fuera vista en un restaurante en las Islas Baleares, donde, aunque no hubo muestras de afecto público, ambos parecían de buen ánimo.

Lee también: Elizabeth Hurley y el papá de Miley Cyrus sorprenden con inesperado romance

Por su parte, Bianca, que había eliminado varias fotos con Kanye de su cuenta de Instagram, volvió a publicarlas, incluida una imagen de su paso por los Grammy 2025, donde provocó polémica con un vestido transparente.

Foto: Instagram oficial.

Según PageSix, la relación comenzó a deteriorarse tras los premios, cuando Kanye hizo polémicas publicaciones en X (anteriormente Twitter), elogiando a Hitler y atacando a otras figuras del espectáculo. La situación se agravó cuando el rapero empezó a vender camisetas con esvásticas.

A pesar de todo, fuentes cercanas aseguran que Kanye siempre creyó que Bianca regresaría. En su canción “Bianca”, aún no lanzada, Ye explica cómo ella lo dejó por sus actitudes en redes sociales.

Lee también: Héctor Soberón llora la muerte de su hermano y explota contra la desinformación

“Mi bebé, ella se escapó / Pero antes trató de hacer que me internaran / No voy al hospital porque no estoy enfermo / Simplemente no lo entiendo”, rapea West. “Ella está teniendo un ataque de pánico y no le gusta cómo tuiteé / Hasta que Bianca vuelva, me quedo despierto toda la noche / No voy a dormir”, dice en la pista de su próximo álbum WW3.

A pesar de la reconciliación, PageSix reporta que Bianca aún mantiene un pie fuera de la relación. “Creo que Bianca quiere romper, pero no es fácil. Kanye controla muchos aspectos de su vida”, comentó una fuente cercana. Ella estaría viviendo una situación agresiva, pero dada la obsesión de Kanye, le ha resultado difícil salir.

Lee también: Nace Ferrán, el hijo de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray