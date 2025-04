Héctor Soberón no la está pasando nada bien tras el sorpresivo fallecimiento de su hermano Alejandro, quien padecía cáncer, una enfermedad que le detectaron hace poco tiempo, y que incluso, el propio actor también combatió con éxito.

El protagonista de "Mi pequeña traviesa", además de lidiar con la dolorosa pérdida de su hermano, explotó contra la una revista que aseguró que mal informó sobre su estado de salud y sobre la identidad de su hermano.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Soberón, lamentó la situación.

"El chiste se cuenta solo, agradezco a todas las personas y amigos que se preocuparon por mi salud, yo me encuentro bien afortunadamente, pero la prensa a veces con tal de vender no investigan cómo deberían de hacerlo, e inventan muchas historias. Mi hermano sí falleció, pero se llama Alejandro, no Guillermo como lo nombraron. Es una pena que lucren con el dolor ajeno. Por lo tanto no todo lo que leas significa que es verdad", expresó.

¿Cómo se encuentra de salud Héctor Soberón?

Héctor Soberón acudió a revisión hace ocho meses porque sintió un dolor en el pecho, le detectaron un tumor benigno que fue tratado a tiempo con medicamento.

"Aclaración sobre mi estado de salud: Gracias a todos los que han preguntando sobre como estoy. Estoy muy bien. Gracias, quiero hacer hincapié en hacerse estudios periódicamente ya que es la única manera de detectar alguna anomalía que podamos estar desarrollando en nuestro cuerpo. De manera personal agradezco todas las atenciones que he recibido al igual qué mi familia en la Fundación Fucam", escribió en Instagram.

