Después de semanas de especulaciones, Kanye West ha confirmado su ruptura con Bianca Censori, la controvertida arquitecta australiana que se convirtió en su esposa en 2022.

El rapero expresó sus emociones en su nueva canción “Bianca”, donde revela que la modelo sufrió un "ataque de pánico" debido a sus explosivas publicaciones en la plataforma X, en las que ha arremetido contra su exesposa Kim Kardashian, criticado a los hijos de Beyoncé y Jay-Z, y elogiado a Hitler.

En la letra, Kanye canta: "Mi bebé se escapó, pero primero intentó que me internaran. No voy al hospital porque no estoy enfermo" y "Ella está teniendo un ataque de pánico y no le gusta cómo tuiteé. Hasta que Bianca regrese, me quedo despierto toda la noche, no voy a dormir".

El rapero también menciona que no ha tenido contacto con ella y sugiere no saber dónde se encuentra. La canción, parte de su nuevo álbum lanzado el jueves 3 de abril, también incluye un verso donde revela que la rastrea a través de una aplicación móvil: "Estoy rastreando a mi pe... por la ciudad". En la canción, hace alusión a Bianca huyendo en su automóvil y critica a su familia, alegando que quieren que lo "encierren" y lo "envíen a un retiro".

Kanye compara su relación con la de Sean “Diddy” Combs y Cassie Ventura, haciendo referencia a las dificultades en ambas historias. En este contexto, también hace una reflexión sobre la turbulencia de su propio vínculo.

En el tema, Kanye le pide a Bianca que regrese. La relación entre ellos generó dudas cuando Kanye diseñó un vestido completamente transparente para ella, que desató una gran polémica en los Premios Grammy 2025. Aunque ambos se defendieron de las críticas y ella estuvo a su lado, la situación cambió y dejaron de ser vistos juntos. Un testigo cercano afirmó que Kanye controlaba muchos aspectos de la vida de Bianca, lo que habría afectado su relación.

Tras la aparición en los Grammy, Bianca protagonizó una atrevida sesión de fotos con el vestido transparente, mostrando un lado romántico con Kanye. Sin embargo, en su cuenta de Instagram actual solo aparecen fotos de ella sola. Hasta el momento, Bianca no ha hecho comentarios públicos sobre la canción de West.

