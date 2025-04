El nombre de Kanye West vuelve a estar en medio del escándalo, pero esta vez no está relacionado con su relación con Bianca Censori o sus constantes discursos de odio; sino a la reciente entrevista que ofreció y en la que habló de los hijos que tuvo con la socialité Kim Kardashian.

Vestido con una túnica y capucha negra (muy parecidas a las que usaban los miembros del Ku Kux Klan), además de una esvástica colgando del cuello, el rapero apareció en el canal de YouTube de DJ Akademiks; y, aunque causaron recuelo entre los usuarios, lo que más llamó la atención fue que confesó que nunca quiso ser padre junto a su exesposa.

West afirmó que al poco tiempo de iniciar su relación con Kardashian, se dio cuenta de que no deseaba tener hijos con ella; sin embargo decidió continuar la relación: "Fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios”, dijo.









Lee también Kim Kardashian, preocupada por los arrebatos de Kanye West; su temor por el bienestar de sus hijos crece

El rapero también expresó su frustración por la falta de control sobre la imagen pública de sus hijos, acusando a Kim y a todo el clan Kardashian de tener una influencia desmedida en sus vidas.

"Mis hijos son celebridades y yo no tengo ni voz ni voto. Así que esta mujer blanca y esta familia blanca tienen el control de estos niños negros altamente influyentes, que son mitad hijos de Ye", agregó.

Además de su familia, West habló de otros temas como su pleito con Jay-Z y Beyoncé, contra quienes arremetió recientemente; además de reiterar, públicamente, su apoyo a Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta múltiples cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

"Me relaciono con Puff... Puff es más como mi gemelo", agregó.

Kanye West y Kim Kardashian se casaron en 2014, luego de dos años de relación y dar la bienvenida a su primogénita, North.

Durante su matrimonio la pareja procreó tres niños más: Saint, Chicago y Psalm, dos de ellos por maternidad subrogada.

Lee también Kanye West se lanza contra los hijos de Beyoncé y Jay Z