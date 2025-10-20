En los últimos años, Kali Uchis se ha convertido en una de las cantantes más virales, gracias a sus colaboraciones con artistas como Gorillaz, Karol G y Peso Pluma.

Ahora dará un nuevo paso en su carrera , ya que recientemente confirmó su visita a México.

La última vez que la cantante vino fue en 2022, durante el Tecate Emblema, donde sorprendió al público interpretando éxitos como “Dead to me”, “Sad girlz luv money”, “Telepatía”, entre otros.

Por este motivo, los fans de Kali Uchis que esperaban verla una vez más en vivo tendrán la oportunidad de disfrutar sus éxitos en su concierto en el Palacio de los Deportes de CDMX, el próximo 25 de febrero de 2026.

¿Cuándo es la preventa del concierto de Kali Uchis en México?

De acuerdo con Ocesa, la preventa Banamex comenzará el jueves 23 de octubre, mientras que la venta general será el viernes 24 de octubre a las 11:00 de la mañana. Por lo tanto, los fans deberán formarse con antelación en la fila virtual.

¿Quién es Kali Uchis?

Karly Marina Loaiza, conocida artísticamente como Kali Uchis, es una cantautora colombiano-estadounidense que ha destacado en la escena musical mezclando soul, R&B y pop.

Kali nació el 17 de julio de 1994 en Alexandria, Virginia. Durante su infancia vivió un tiempo en Colombia; sin embargo, tuvo que regresar a EU. a raíz de la ola de violencia que se vivía en el país.

Uchis descubrió su pasión por la música cuando era apenas una adolescente. Aprendió a tocar el saxofón y el piano, y posteriormente buscó su lugar como artista independiente.

Su primer álbum, “Por vida”, destacó por su combinación de géneros como el soul, R&B y música latina, un estilo que llevaría a sus próximos proyectos.

En 2018, Kali Uchis lanzó su segundo álbum, “Isolation”, de donde se desprende “After The Storm”, sencillo en el que colaboró con Tyler, The Creator.

Durante la pandemia de Covid-19, rompió el internet con su canción “Telepatía” que se hizo tendencia en plataformas como TikTok.

Para 2024, la interprete logró ganarse el corazón de los fans de los corridos tumbados con su canción "Igual que un ángel", donde cantó al lado de Peso Pluma.

En su álbum "ORQUÍDEAS", Kali lanzó el tema "Labios mordidos" con Karol G..

Entre sus éxitos más destacados se encuentran:

“Sino es contigo" (Remix) “Igual que un ángel” “See You Again” (feat. Tyler the Creator) “Telepatía” “Moonlight” “Dead to Me” “Get You” (feat. Daniel Caesar ) “Muñekita” “Labios mordidos” (feat. Karol G)

Kali Uchis cuenta con seis álbumes y un Grammy al “Mejor álbum de pop latino” por su proyecto “ORQUÍDEAS". Su tema con Peso Pluma que alcanzó el número uno en las listas de Billboard y obtuvo más de 13 millones de reproducciones en EU.