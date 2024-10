Kakalo, el joven compositor que ha dado éxitos a Pepe Aguilar, Carín León y Pablo Alborán, no teme a renovar su forma de componer, utilizando las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, herramienta que otros artistas ven con malos ojos.

“Me siento a favor, es algo que siempre va estar, no podemos negarnos a la tecnología, uno como artista tiene que estar abierto a las posibilidades que esto te brinda, estar con los brazos abiertos para las nuevas tecnologías”, cuenta Kakalo en entrevista.

El hermosillense, que actualmente tiene 30 millones de escuchas mensuales en Spotify, siempre se ha abierto a las herramientas tecnológicas.

“Por ejemplo, Chat GPT no te va a hacer el trabajo completo, no te va a escribir una canción, te ayuda a reducir el tiempo de trabajo en el que escribes un tema, por ejemplo yo le doy la orden: dame ideas respecto a un determinado tema, dame una lista de palabras que riman con ‘canción’ que tengan que ver con el ambiente del norte de México y te da opciones, y uno utiliza el criterio para utilizar esa información”.

Pero tampoco se ha alejado de hacer canciones a través del método tradicional, inspirándose en canciones o escribiendo ideas de su día a día.

“Para la composición no tuve un maestro como tal, fueron mis influencias musicales escuchando a los grandes, como Joaquín Sabina, José Alfredo Jiménez, entre otros. Básicamente poniéndole mucha atención a las letras y a las melodías uno va puliendo su estilo”.

Kakalo, o por su nombre: Juan Carlos Corral Félix estudió la Licenciatura en Música en Hermosillo, lo que le da la posibilidad de leer partituras y armonías y conocer desde música barroca al romanticismo.

“Yo tomo en cuenta la opinión pública mediática, que pudiera tener alguna frase polémica pero todas las canciones que hago son de amor y desamor, es un lenguaje protegido a las críticas, tengo un filtro y una moral, es algo que voy a defender, no ofender a nadie, no incluir ningún estereotipo, no me he visto en esa situación comprometedora pero respeto a quien sí”, cuenta.

Actualmente lanza su proyecto como intérprete de Resonancias, donde realiza covers de temas como “Fin de semana”, de Junior H, y canta sus propias composiciones como “De piedra a papel” ya disponible en plataformas digitales.