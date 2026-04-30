El grupo K-Pop HUNTR/X fue reconocido con el galardón Mujer del Año durante la ceremonia de los Billboard Women in Music 2026, donde además ofrecieron una presentación especial con el tema “Golden”, emocionando a los asistentes.

Al recibir el galardón de manos de Ella Mai, la primera en tomar la palabra fue EJAE, quien agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de compartir espacio con otras mujeres de distintas industrias.

“Gracias Billboard por este increíble honor y estar en esta sala con increíbles mujeres de todas las industrias.”

EJAE expresa los retos de ser mujer en la industria musical.

Durante su discurso, EJAE habló sobre los retos de abrirse paso en la música, especialmente desde su experiencia como mujer asiática.

“Trabajar en la música no es fácil. Como una mujer asiática, faltaba representación. Al crecer en Estados Unidos realmente pensaba que los artistas se parecían a mí en los estudios occidentales.”

También reflexionó sobre el poder de la música como medio de expresión y el derecho a hablar con la verdad.

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“La música no ve raza, ni género, solo apunta a la verdad. Mi voz, mi coraje mi feminidad, todo lo que podemos cambiar. Como mujer nuestro poder nunca ha sido suficiente, pero es un derecho de las mujeres decir nuestra verdad.”

Además, hizo un llamado a las mujeres a contar sus historias y apoyarse mutuamente.

“Solo quiero decirles a todas las mujeres que han hecho sentir y visto: su voz es algo que honrar… Porque cuando creamos sin disculpas, ocupamos nuestro espacio y nos apoyamos mutuamente, no solo hacemos música, sino también podemos cambiar el sonido.”

Por su parte, Rei Ami compartió su experiencia dentro de una industria dominada por hombres.

“Ser mujer en una industria dominada por hombres es difícil. A veces hay que trabajar con una sonrisa en nuestras caras, mientras critican cada parte de nosotras.”

Finalmente, Audrey Nuna destacó la importancia de mostrarse auténticas, tanto en la música como en la representación en pantalla.

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“El mundo necesita que las mujeres se muestren tal como son, en su máxima expresión. Son ellas mismas, con sus peculiaridades, con sus olores característicos, o lo que sea, es una recompensa indescriptible".

El grupo de K-Pop HUNTR/X es el protagonista de la película de Netflix "K-Pop Demon Hunters".

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