Bogotá. Ni la lluvia impidió que Justin Timberlake encendiera el Estéreo Picnic en esta ciudad. Abrió con “Mirrors” y desató la euforia con “Cry me a river”, “My love”, “Rock your body” y “Sexyback”. Cerró con “CAN’T STOP THE FEELING!” Con los Tennessee Kids ofreció un show que hizo vibrar a quienes rondan los 40 años y crecieron con sus visuales, coros, pasos de baile y hits inolvidables.

