Proponen ajuste de tarifas en museos y zonas arqueológicas; aumento más alto alcanzaría el 223%

INBAL reanuda actividades en museos y teatros luego de dos días de cierre

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

VOID, homenaje a lo plural en tiempos de oscuridad

Rebecca Makkai incursiona en el género del true crime

La vida de Feliza Bursztyn, en  libro de Juan Gabriel Vásquez

, uno de los exponentes más populares del regional mexicano, superó un récord histórico al anunciar su cuarta y última fecha en la Plaza de Toros México, tras hacer sold out en las presentaciones del 29 y 30 de noviembre, así como el 13 de diciembre en el mismo recinto.

El artista, aunque polémico como muchos otros cantantes de corridos tumbados, llegará con energía a la CDMX para reencontrarse con sus fans en uno de los escenarios más importantes del país.

¿Cuándo es la última fecha de Junior H?

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, anunció que el 14 de diciembre será su última fecha en CDMX como parte de su gira “México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025”. El intérprete buscará reafirmar su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación.

El cantante de corridos tumbados cerrará su gira en CDMX. Foto: Captura de pantalla (funticket)
Éxitos como “Y lloro” o “Mientras duermes” trascendieron las fronteras. En agosto, en el Credit Union 1 Amphitheatre de Chicago, dio inicio a su “$AD BOYZ LIVE & BROKEN Tour”, convirtiendo el recinto en el epicentro del regional mexicano. Con dos noches consecutivas y entradas agotadas frente a más de 40,000 fanáticos, Junior H se convirtió en el primer artista latino en lograr este récord, posicionándose junto a nombres como Chris Stapleton y Hozier.

Los precios irán desde los 3 mil hasta los 990 pesos sin cargos por servicio:

  • Diamante - $3,690.00
  • Barrera - $2,990.00
  • Palcos - $2,000.00
  • Primer Tendido - $1,890.00
  • Segundo Tendido - $1,590.00
  • Lumbrera - $990.00
  • General - $550.00

¿Qué ciudades visitará el México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025?

El tour recorrerá 13 ciudades, entre ellas Tijuana, Acapulco, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes, León, Mérida, Veracruz, Puebla y culminará en la Ciudad de México con cuatro presentaciones.

A pesar de su fama, éxito e impacto cultural, recientemente ha sido blanco de amenazas de grupos criminales en México. En Tijuana colocaron una narcomanta advirtiendo al músico que no realizara su presentación programada para noviembre en Baja California.

