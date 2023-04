Judith Mateo: pop contra la industria machista

Judith Mateo, instrumentista española que ha dedicado su carrera a la interpretación de folclor celta y versiones de música rock a través del violín, se reinventa desde la música pop para exponer todas las situaciones que por ser mujer ha vivido en la industria musical.

“Cosas como no poder firmar un contrato con una disquera súper potente porque después de una reunión el director me pide una foto de mis pechos para después hacerse unas pajas por la noche, eso nunca se lo encontraría un hombre en esta industria”, considera.

Por eso optó por dejar la ejecución excesiva del violín e irse por la música original y con ella dar un mensaje a la mujer.

“Quería experimentar más con el violín y hacer temas mucho más poperos, los temas celtas y las versiones rock me exigían mucho, en la música pop descanso mucho más.

“No voy a estar haciendo el tema de fulanito, creo que soy un poco más que eso, por eso quise hacer cosas propias”, destacó.

Su disco ViolinARTE, que está presentando en México, está realizado con sintetizadores típicos de los años 80 y con letras inspiradas 100% en la mujer.

Temáticas como las mujeres migrantes, la realidad de ser niña en países subdesarrollados y una mujer que huye de las presiones sociales del matrimonio, son algunas de las temáticas que se repasan en esta producción.

Es en su tema, “Techo de cristal”, simboliza la ruptura de las limitantes de ser mujer.

“He querido abordar todo lo que me he encontrado durante estos 20 años siendo mujer instrumentista, como: ‘qué guapa eres, ¿por qué no cantas?’ Y un montón de barreras que te vas encontrando”, enfatiza.

Al concluir la promoción regresará a España, pero se va con la ilusión de volver a México, un sitio importante para ella, donde además de colaborar con Cecilia Toussaint, buscará hacerlo con artistas como Tatiana.

“Nos parece importante no olvidarnos de hacer música para los niños, a veces hacemos música pensando que sólo es para la gente mayor, y con ella sería algo fascinante”, concluyó.



