El actor mexicano Jorge Blanco admite que siempre soñó con ser un príncipe capaz de contar una historia. No el príncipe clásico de los cuentos de hadas, sino uno capaz de transmitir algo más allá de la belleza superficial.

En la nueva versión de Blancanieves, Blanco presta su voz a Jonathan, personaje que desafía las expectativas clásicas de los héroes de los cuentos, abriendo la puerta a una interpretación más realista y matizada de lo que implica ser un príncipe.

“Lo interesante de este cuento, y lo que le da profundidad, es cómo los cambios y la adaptación de los personajes han logrado mantener vivo un mensaje que sigue siendo universal. A lo largo de las versiones, Blancanieves sigue siendo un símbolo de valentía y lucha por lo que es justo”, comenta en entrevista el también cantante.

En esta nueva versión live action, Blancanieves ya no es sólo una princesa que vive esperando ser rescatada, es una mujer que decide levantarse por su gente y se niega a quedarse de brazos cruzados. Un cambio clave en una narrativa que busca reflejar el mundo actual.

“El amor no es la solución mágica, sino un proceso compartido, un caminar juntos hacia un objetivo en común. Eso es lo que hace interesante a esta versión. Jonathan no es el príncipe tradicional, y con su rol aporta además algo valioso”, explica el histrión de 33 años.

Con una carrera que comenzó en el reality High School Musical: El desafío y continuó con personajes protagónicos en series como Violetta y Go! Vive a tu manera, siendo intérprete, compositor, actor, bailarín e influencer, Jorge admite sentirse como un héroe cada vez que conecta con su público.

“Aunque en mi vida personal no me considere un héroe, en el escenario me siento empoderado. Si algo puedo ofrecer es el simple hecho de hacer que alguien se olvide de sus problemas durante unas horas”, expresa.

Blancanieves es una nueva versión en acción real del clásico de Disney, actualmente en cines. Rachel Zegler interpreta a la heroína de la historia, mientras que Gal Gadot da vida a la Reina Malvada y vanidosa. Andrew Burnap es Jonathan, a quien da voz Blanco en su doblaje latino.