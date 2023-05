Uno de los actores latinos que pudo triunfar en Hollywood fue John Leguizamo. El actor, que nació en Bogotá (Colombia), encabeza el elenco de la cinta “Super Mario Bros”, pero también lo hemos visto en producciones como “John Wick: otro día para matar”, “El Menú”, “Violent Night”, entre muchas otras más.

Recientemente John Leguizamo brindó una entrevista donde habló de sus comienzos y de cómo la misma ha crecido en Hollywood. Sin embargo, el actor realizó una polémica declaración que involucra a Brad Pitt y Will Smith.

¿Qué dijo John Leguizamo?

“Hollywood no me ha dado oportunidades; con mi habilidad y el éxito que he tenido yo debería ser como Brad Pitt o Will Smith, pero como era latino no tuve las oportunidades que merecía, así que no me importa si Hollywood me rechaza porque no me ha valorado como lo merezco”, dijo Leguizamo.

Incluso el actor dijo que no descansará hasta ver a la comunidad latina siendo valorada en los Estados Unidos, ya que ha contribuido al desarrollo del país.

“Yo podría fácilmente callarme, tener éxito, llenarme de dinero y ser feliz, pero yo amo la comunidad latina y ver que no tiene las mismas oportunidades que otras comunidades en Estados Unidos me lastima el corazón, por eso tengo que hablar y no me importa”, continuó Leguizamo.

¿Cuál es el último trabajo de John Leguizamo?

El actor ha estrenado “Leguizamo does America”, una serie documental donde el colombiana viaja por los Estados Unidos mostrando las comunidades latinas que prosperan en dicho país. “Yo amo la cultura latina, amo a Colombia y quería mostrar eso, nunca había existido un show en inglés sobre nuestra cultura”, finalizó el exitoso actor.

La serie documental de Leguizamo está producida por NBC, y se pueden ver algunos extractos de la misma en YouTube. Sin dudas la serie está siendo un gran éxito en los Estados Unidos, y Leguizamo espera que la misma se conozca en otros países de Latinoamérica.